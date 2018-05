[★★★★☆4.05/レビュー数:121件]人気アニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ」を再構築した劇場版3部作の完結編。世界支配をたくらむ巨大帝国ブリタニアと、ブリタニアに反旗を翻す黒の騎士団が遂に激突。激化する戦いは、人々の怒りや悲しみ、願いを飲み込んでいく。

■1位『犬ヶ島』

[★★★★☆4.07/レビュー数:2,023件]ウェス・アンダーソン監督最新作。近未来の日本を舞台に「犬インフルエンザ」の蔓延によって失踪した愛犬を探す少年と犬たちの壮大な冒険を描いた、全編ストップモーションアニメ。エドワード・ノートンやスカーレット・ヨハンソン、オノ・ヨーコほか豪華声優陣も話題。

第68回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門で銀熊賞(監督賞)を受賞した『犬ヶ島』が、見事先週の初日満足度1位を獲得。「観る者すべてを引き込む圧倒的な世界観」「監督の日本への愛を感じられた」「ウェス・アンダーソンのセンスには相変わらず驚かされる」「テンポ良く進んでいくストーリーに胸が高まった」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

邦画では、人気アニメの劇場版完結編『コードギアス 反逆のルルーシュIII 皇道(おうどう)』が最上位という結果に。

以上全10作品、ぜひ映画館で!

