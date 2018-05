まるでだまし絵のような、奇跡の瞬間をとらえた写真が、一部の海外メディアで取り上げられるなど注目を集めている。

米ニューヨークに住むTwitterユーザー、Charles Fentroy さんが投稿したこちらのツイートである。

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE - cj Fentroy (@Boom_likean808) 2018年5月24日

最初に見た時、男性がヒール履いているのかと思った。

投稿者が言うとおり、パッと見ると男性が背後から女性を抱きしめているように見える。

…が、そうすると男性が白いピタピタのパンツにヒールのサンダルを履いていることになり、違和感がある。

「オカシイぞ。彼はヒールを履いている」「私にもわけがわからない」「どこからどう見ても男性がヒール履いているように見える」と困惑する人が続出した。

しかし、その真相に気が付いた人も。

後ろから抱きついているのは実は女性の方。女性が男性の肩に頭を預けているのだ。

pic.twitter.com/FbZMJXFvcX - SharkBoy Renzo (@SharkBoy_Renzo) 2018年5月25日

Now I can go to sleep pic.twitter.com/hTuoSPTQBf

- aiA Raiers (@Ooowwweee) 2018年5月26日

やはりヒールを履いているのは女性の方だった。

同ツイートには8万9000人が「いいね」し、リツイートされた件数も4万件を超え話題に。

正解がわかるや、「そうかそうか、納得納得」「ほ〜う」「そうだったのか!」「ウケる」と皆納得の様子である。

ちなみに、一見理解に苦しむ画像は他にも。