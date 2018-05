米人気ドラマ「アウトランダー」シーズン5&6の制作が決定したと、米有料チャンネルStarzとソニー・ピクチャーズ・テレビジョンが共同で発表した。

同ドラマは、米作家ダイアナ・ガバルドンの累計発行部数2500万部を誇るベストセラーシリーズを下敷きに、過去にタイムスリップした従軍看護士クレア(カトリーヌ・バルフ)が愛と運命に翻ろうされながら激動の時代を生き抜くストーリー。原作の1部ごとに映像化されており、第1部「Outlander(時の旅人クレア)」がシーズン1、第2部「Dragonfly in Amber(ジェイミーの墓標)」がシーズン2、第3部「Voyager (時の彼方の再会)」がシーズン3となっている。

現在撮影中のシーズン4は、第4部「Drums of Autumn(妖精の丘にふたたび)」が原作。新たに制作が決まったシーズン5は第5部「The Fiery Cross(燃える十字架のもとに)」、シーズン6は第6部「A Breath of Snow and Ashes(遙かなる時のこだま)」が下敷きになる。ちなみに原作には第7部「An Echo in the Bone(遙かなる時のこだま)」と第8部「Written in My Own Heart’s Blood」が残っており、さらにガバルドンは第9部「Go Tell the Bees That I Am Gone」を執筆中であることから、まだまだドラマを継続することができそうだ。

「アウトランダー」シーズン4は、11月に全米放送を開始する。