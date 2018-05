全国7都市で行われている「ガンホーフェスティバル2018」や、『FGO』×リアル脱出ゲームのコラボ開催、さらには昨年人気赤丸急上昇を果たした『アズレン』の多様なグッズ展開もあるなど、スマホ向けタイトルはゲームの枠を超えて幅広く愛されています。そこで今回、本記事ではぜひプレイしてみてほしい新作スマホ向けタイトルを5つピックアップしてみました。ご紹介するのは全て2018年に配信開始された新興勢力のみ! 今から始めても決して遅くはない作品たちですので、ぜひゲーム選びのご参考にしてみてくださいね。◆少女たちとの絆で勝利を掴む、武装カスタマイズアクション『アリス・ギア・アイギス』まずご紹介するのは、今年1月に配信された『アリス・ギア・アイギス』です。本作は射撃(ショット)と近接攻撃(クロス)の二つの装備項目でカスタマイズした少女たちを操作し、襲いかかる機械生命体「ヴァイス」を撃退していくシューティングアクションゲーム。先述の二つのギアはワンタッチで変更できるので、バトル中も片手操作でサクサクと進行可能。他のプレイヤーと共闘して挑むマルチモードでは、いく通りもあるギアの組み合わせの中から自分好みにキャラの力を余すことなく発揮することができます。自分好みにカスタマイズしたキャラと共に、様々なイベントに挑戦!『ガールズ&パンツァー』や『ストライクウィッチーズ』など有名タイトルのキャラ原案を手がけてきた島田フミカネ氏ら強力なクリエイター陣を招いていることも特徴で、その魅力溢れるキャラたちの立体商品化が早くも決定。ゲーム性はもちろん、多角的な展開を図っていく構えの『アリス・ギア・アイギス』は、ぜひご注目いただきたい作品です。◆無敵状態から始まる戦略バトルRPG『23/7 トゥエンティ スリー セブン』過去にインサイドでも特集を組んだ『23/7 トゥエンティ スリー セブン』も、もちろんオススメ作品のひとつです。本作の見どころは、「ACCEL」「CHARGE」「SHIELD」の3つの作戦を状況に応じて使い分ける戦略性。バトル開始直後から一定時間無敵状態になれる「インビンシブル77」というシステムがあるのですが、この時間を「ACCEL」に多投し一気に攻め立てることに使うべきか、または高速の攻撃を叩き込む「バレットタイム」発動に向けて「CHARGE」を選ぶか、そして「インビンシブル77」が切れた後は「SHIELD」で守りつつ戦況を整えていくべきかなど、本作では戦況に応じた戦略の組み立てが勝利の鍵を握っています。全員で一斉攻撃を仕掛ける「バレットタイム」が重要なファクターとなるまた、スマホゲームでは珍しい「ノベルモード」も搭載。“時間を司る12の並行世界”を舞台とした壮大な世界観を持つメインノベルや、固有のキャラにスポットを当てたシナリオをじっくり楽しめるので、ダウンロードした際にはストーリー性にもぜひ注目してみてくださいね。さらに詳しく! 『23/7 トゥエンティ スリー セブン』の特集記事はこちらから次のページでは、あのハイスピードアクションゲームをご紹介!◆ハイスピード対戦バトルアクション『ドールズオーダー』格闘ゲームが好きな方に特にオススメしたいのが、2on2のオンラインバトルを楽しめる『ドールズオーダー』です。プレイヤーが使う“ドール”と呼ばれる少女たちは、使う武器やアクションが違うことに加え、その全員が固有のスキルと必殺技を所有しています。遠距離の攻撃が得意だったり、回避能力に長けていたりと、遊べば遊ぶほどにそのキャラの特徴を肌で感じ取ることができますよ。育てがいのあるキャラのスキルツリー共に時間を過ごした愛着あるキャラと挑むオンラインバトルでは、2分間という限られた時間の中で爽快かつ迫力満点のアクションを楽しむことができます。それも個人戦ではなく、他のプレイヤーとタッグで挑むチーム戦なので、勝利した際にはより大きな達成感を得られるんですよね。パートナーと息を合わせた攻防ができるかも、勝敗を分ける大きな鍵バトルの際はゲームに任せて同じレベルの人とマッチングしてもらうほか、特定のプレイヤーと組めるタッグマッチも実装されましたので、友人とお誘い合わせの上、同じタイミングでゲームを始めてみてはいかがでしょうか。『ドールズオーダー』先行プレイレポはこちらから。◆「Rayark」初のRPG大作『Sdorica(スドリカ)』人気音楽ゲームを開発してきた「Rayark」の新作タイトル『Sdorica』も、過去に特集を組んだオススメ作品。登場する30体以上のキャラクターには、レアリティごとに異なるデザインが盛り込まれているので育成していく楽しみを感じられるほか、ゲーム内に流れる楽曲はフルオーケストラでの実録を使用されていて聞き応え十分の内容! “ソウル”というコマを組み合わせて戦うバトル演出では、パズルを解いているような戦略性があるため、ゲームを進める中で飽きてしまうこともありません。魅力溢れる2Dキャラの数々シンプルかつ戦略性の深いゲーム性も必見今年の4月にリリースとまだサービス開始から2ヶ月も経過していないのですが、既に第10章までメインストーリーは実装済み。2Dアニメーションで演出される重厚かつ繊細なストーリーを、ぜひ本作を通じて心ゆくまでご堪能ください。さらに詳しく! 『Sdorica』の特集記事はこちらから◆わずか3手の中で繰り広げられるアツいデジタルカードファイト『トリプルモンスターズ』最後にご紹介するのは、ヴァンガードでもおなじみブシロードがおくる新作カードゲーム『トリプルモンスターズ』。1ターン目に2枚、そして2ターン目に1枚という、計3枚のカードに記された総合値を競うシンプルなゲーム性を持った本作。ただ、相手のカードにダメージを与えたり、一度出したカードを手札に戻したりと非常にバラエティに富んだスキルを各カードが持っているので、しっかりと相手の戦略を読まないと勝つことができません。それに加えて場に出せるカードのコストの合計値も決まっているのでただ強いカードを入れるわけにもいきません。対戦前の20枚で組むデッキの構成の段階から、本当に頭を悩ませてしまうんですよね。カードの特徴を把握し、バトル開始後もしっかりと戦況を読むことが求められるまた、先日ブシロードから年間賞金総額1,000万円という、規格外の大会開催の告知がされました。同大会は、8月と12月の年2回開催。しかも全てオンラインで気軽に参加できるとのことなので、今からでもゲームを始めて、本作のビッグプロジェクトへの参戦を検討されてみてはいかがでしょうか。以上、今回は私自身がスゴく惹かれた新作5タイトルをご紹介させていただきました。ちらほらと30度越えの真夏日も観測し始めた季節の変わり目。梅雨を苦手に感じておられる方も多いとは思いますが、外に出られないという大義名分のもと共に同じゲームに没頭できたら嬉しい限りです。(c) 2017-2018 Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.(c)2018 FUJISHOJI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.(c)2018 gumi Inc. All Rights Reserved.(c)2018 Rayark Inc.All Rights Reserved.(c)bushiroad All Rights Reserved.