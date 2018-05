永井豪『デビルマン』と光岡自動車「オロチ」のコラボが決定！　永井豪 画業50周年記念＆光岡自動車 創業50周年記念

原作:永井豪「 デビルマン 」×監督:湯浅政明。Netflixにて全10話配信中、Blu-ray BOX 5月30日(水)発売の話題沸騰作永井豪による伝説的漫画を現代によみがえらせたNetflixオリジナルアニメ『DEVILMAN crybaby』が1月より全世界190ヶ国同時配信となり「久々に凄い作品を鑑賞した」「見始めたら最後まで目が離せなかった!」「子供の頃、原作を初めて読んだ時の感覚が蘇った!」といった称賛の声がSNSを中心にあがり、世界各地で大きな反響が巻き起こりました。この度、Blu-ray BOX「DEVILMAN crybaby COMPLETE BOX」発売に際し、永井豪 画業50周年記念& 光岡自動車 創業50周年を記念してDEVILMAN crybabyと光岡自動車のスポーツカー「オロチ」がコラボ、「デビルマン オロチ」が限定一台で製作されることが決定いたしました!今回はデザインとコラボのロゴが発表。販売方法など詳細は、2018年秋頃の発表を予定しております。続報にご期待ください。本編中にあの飛鳥了が乗っている光岡自動車のスポーツカー「オロチ」をベースに、「DEVILMAN crybaby」のアートディレクションを手掛ける阿閉高尚と「オロチ」のデザイナー青木孝憲が共同でデザインを担当した世界にたった一台のプレミアカー。ベースは光岡自動車が保有する極上中古車「オロチ」(走行距離:約3,500km、初度登録年月:平成19年4月)を使用している。パワートレーンはV型6気筒DOHC 3.3リッターに5速ATを組み合わせ、最高出力172kW(233PS)/5600rpm、最大トルク328Nm(33.4kgm)/4400rpmを発生。※「DEVILMAN crybaby」のアートディレクションを手掛ける阿閉高尚氏がカラーリングデザインを担当。ボディーサイズは4560×2035×1180mm(全長×全幅×全高)、ホイールベース2600mm。なお、ベース車のオロチは2014年4月に発売された限定車「ファイナル オロチ」をもって生産を終了している。【作品基本情報】■配信情報:Netflixにて全10話独占配信中■発売情報:Blu-ray BOX「DEVILMAN crybaby COMPLETE BOX」2018年5月30日発売オリジナルサウンドトラックCD「DEVILMAN crybaby Original Soundtrack」発売中■STAFF原作:永井豪「デビルマン」監督:湯浅政明/脚本:大河内一楼/音楽:牛尾憲輔/キャラクターデザイン:倉島亜由美/デビルデザイン:押山清高/ラップ監修:KEN THE 390/色彩設計:橋本賢/美術監督:河野羚/撮影監督:久野利和/編集:齋藤朱里/音響監督:木村絵理子/プロデューサー:新宅洋平・永井一巨/アニメーションプロデューサー:チェ・ウニョン/アニメーション制作:サイエンスSARU/Produced by Aniplex Inc.Dynamic Planning Inc.■CAST不動明:内山昂輝/飛鳥了:村瀬歩/牧村美樹:潘めぐみ/ミーコ:小清水亜美/シレーヌ:田中敦子/カイム:小山力也/ゼノン:アヴちゃん(女王蜂)/長崎:津田健次郎/ワム:KEN THE 390/ガビ:木村昴/ククン:YOUNG DAIS/バボ:般若/ヒエ:AFRA●(C)Go Nagai-Devilman Crybaby Project●公式サイト devilman-crybaby.com●公式ツイッター @DevilmanCryBaby企業プレスリリース詳細へPRTIMESトップへ