1998年5月2日にX JAPANのギタリストhideが永眠してから約20年、彼の存在と音楽は、いまもみずみずしい輝きを放ちながら、新しいファンを生みだし続けている。hideはどのような人生を駆け抜けたのか?また、いまも歌詞の解釈を巡って意見が交わされる、事実上最期の曲「HURRY GO ROUND」に込められていたものとは?

■ 直撃世代・10〜20代にも未だ刺激的な、稀有なアーティスト

若手俳優の矢本悠馬がナビゲーターとして、hideの足跡を旅しながら、その真相に迫るドキュメンタリー映画『HURRY GO ROUND』が、5月26日(土)から全国で公開される。

きっと40代以上で、hideの名を知らない人はいない。10代〜20代でも、ロックファンであれば知っている人も多いだろう。ド派手なピンクのヘアスタイルと蛍光カラーのファッションはhideのトレードマークとなり、原宿にアパレルショップを持つなどアーティストがファッションブランドを手がける先駆けとなった。

また、轟音でありながら壮快さと痛快さを携え、チャーミングなアイデアが満載されたロックサウンドは、hideの真骨頂と言える。ミリオンヒットを記録したX JAPANのメジャーデビューアルバム『BLUE BLOOD』の収録曲「CELEBRATION」をはじめ、「Miscast」「Joker」などhideが手がけた楽曲は、X JAPANのライブの盛り上がりパートには欠かせないものだった。さらにX JAPAN解散後、hide with Spread Beaverとして発表したシングル「ピンクスパイダー」はミリオンヒットを記録。元キリング・ジョークのポール・レイヴンらと組んだロックバンド“zilch”でも、海外に名前を轟かせていた。

■ 足跡や、盟友の証言から深く知るカリスマの真実

hideの成功と名声は、死とは無縁のものだったはず。ではなぜ…?矢本はhideの地元である横須賀、L.A.のスタジオ“SUNSET SOUND”など、入手した当時のhideのスケジュール帳を元に足跡をたどり、最後には散灰されたサンタモニカの海へ。hideを知る人物の証言、さまざまなライブ映像。そこで矢本が知るのは、ステージにおける圧倒的なカリスマ性と、それとは裏腹な人間味あふれる一面。まるで少年のような無邪気な舞台裏の様子からは、時代のカリスマの素顔をかいま見る。そして行き着くのは最期の曲とされる「HURRY GO ROUND」の真実。

映画では、盟友YOSHIKIをはじめ、hideの実弟でパーソナルマネージャーを務めた松本裕士、hideとタッグを組んで多くの楽曲を生み出してきたI.N.A.、「HURRY GO ROUND」のミックスエンジニアを務めたエリック・ウェストフォールら、hideと縁の深い人物が、当時のhideについて証言する。またソロツアー『hide FIRST SOLO TOUR '94 HIDE OUR PSYCHOMMUNITY 〜hideの部屋へようこそ〜』や『hide solo tour 1996 -PSYENCE A GO GO-』などの貴重な舞台裏映像も収録されている。

足跡をたどることで、より鮮明に浮かび上がるhideの才能と、あまり語られてこなかった人物像。ロック史に燦然と輝くhideという存在が、関係者の証言と映像を通して、今も楽曲の中に生々しく生き続けていることを感じさせる。(Movie Walker・文/榑林史章)