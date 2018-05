アメリカの マクドナルド では「チーズありのクォーターパウンダー」がデフォルトとなっており、チーズが不要だという人は自分で取り除くか、注文時に店員に「クォーターパウンダー、チーズなしで」と伝える必要があります。しかし、チーズを抜いてもらっても価格は変わらず、「不当な値段がつけられている」ということで、事態が訴訟へと発展しています。Want a plain Quarter Pounder? Suit says McDonald's forces customers to pay for version 'with Cheese' - Sun Sentinelhttp://www.sun-sentinel.com/business/fl-bz-suit-charges-mcd-customers-overcharged-for-qp-without-cheese-20180521-story.htmlFloridians Sue McDonald's Because They Had to Pick the Cheese Off Their Quarter Pounders - MUNCHIEShttps://munchies.vice.com/en_us/article/qvnk9q/floridians-sue-mcdonalds-because-they-had-to-pick-the-cheese-off-their-quarter-poundersアメリカのマクドナルドでは以前、チーズなしのクォーターパウンダーが提供されていましたが、ある時点からチーズなしのクォーターパウンダーはメニューから外れ、2018年5月25日現在では「チーズありのクォーターパウンダー」あるいは「チーズありのダブル・クォーターパウンダー」だけがラインナップされています。そのため、チーズなしのクォーターパウンダーが食べたい人はバーガーを受け取った後に速やかに自分でチーズを取り除くか、あるいは注文時に「チーズなしで」と伝える必要があります。ただし、「クォーターパウンダー、チーズなしで」と注文しても価格はチーズありのクォーターパウンダーと変わりません。この状況に対し、フロリダ在住のCynthia KissnerさんとLeonard Wernerさんは「マクドナルドは頼んでもいないチーズを客に無理やり受け取らせている」として提訴しました。乳製品を制限した食生活を送っているWernerさんが、マクドナルドでクォーターパウンダーを「チーズなし」で注文しても料金が変わらないことを弁護士の友人に話したところ、「もらってないものに対してお金を払っているだって?それは正しくない」と返ってきたことから、訴訟を行う流れとなったそうです。弁護士のAndrew Lavinさんが調べたところ、マクドナルドは客がチーズなしのアイテムにチーズを追加する際に20〜40セント(約20〜40円)を受け取っていることがわかりました。また、マクドナルドのアプリやサードパーティー製のアプリ経由でチーズ抜きのクォーターパウンダーを注文する場合は、30〜90セント(約30〜100円)安くなるそうです。by Finite Focus(PDFファイル)Lavinさんの提出した資料には、マクドナルドがチーズありのクォーターパウンダーをデフォルトにしていることは、取引慣行をあざむいており、公衆を誤解させる不公平なもので、反トラスト法に反しているという主張が記されています。また、原告人である2人は、不当な値段がつけられた商品によって損害を受けており、受け取っていないチーズに対して代金を支払わされたとも述べられています。マクドナルドの広報は「この訴訟で主張されている内容にメリットがあるとは思えません」「私たちはチーズなしのクォーターパウンダーを望む顧客に合わせてカスタマイズをしていますし、マクドナルドの持ち主や運営側は、市場において求めやすい価格をメニューにつけています」とコメントしました。なお、日本では2017年4月4日をもって「グラン」シリーズの発売に伴い、クォーターパウンダーは販売終了となっています。