人気テレビドラマ「プリティ・リトル・ライアーズ」のスピンオフ「プリティ・リトル・ライアーズ:ザ・パーフェクショニスツ(原題) / Pretty Little Liars: The Perfectionists」のシリーズ化が決まったと The Hollywood Reporter などが報じた。

同スピンオフは「プリティ・リトル・ライアーズ」の原作者サラ・シェパードの人気小説「ザ・パーフェクショニスツ(原題)」を基にした作品で、初めは2014年11月にドラマ化が企画されたそう。その際には「プリティ・リトル・ライアーズ」とは無関係の独立したドラマになる予定だったが、今回は二つの世界を合わせた内容になるという。

舞台は、成功を手にした住人が住み、一流大学もある、すべてが完璧に見えるビーコン・ハイツ。しかし、完璧でなければならないというストレスが町で初めての殺人事件に発展してしまう。本家からは、アリソンを演じたサーシャ・ピーターズとモナ役のジャネル・パリッシュが同じ役で出演するほか、テレビ映画『ディセンダント』シリーズで、白雪姫に登場する悪の女王の娘イヴィ役で知られるソフィア・カーソン、「ウォーキング・デッド」でシンディを演じたシドニー・パーク、「ゴシップガール」でリリー・ヴァンダーウッドセンに扮したケリー・ラザフォードらが出演する。

第1シーズンの放送は2019年とみられており、10エピソードが予定されている。(澤田理沙)