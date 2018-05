我が子に「犬を飼って」とせがまれノーと言えなかった母親は、2頭の大型犬を飼うもじゅうぶんな世話をすることができず、飼育放棄された犬は餓死寸前のところを救助された。今回の裁判でこの母親には生涯においてペットの飼育禁止令が出されたという。『Liverpool Echo』『real fix』などが伝えている。英ウィラルに住み8歳〜13歳の4人の子を抱えるゾーイ・フィンレイ(35歳)は、子供たちに「犬を飼ってほしい」と強くせがまれたことからマスティフのヴィニー(4歳)とボルドー・マスティフのヒューゴ(1歳)を飼い始めた。ところが昨年12月から今年1月初めにかけて、餌も与えずじゅうぶんに面倒を見なかったため2頭の犬はほぼ餓死寸前となっていたのだ。マスティフやドーグドボルドーのような大型犬は体重が50kg近くになるとされるが、ヴィニーは21.9kg、ヒューゴは26.2kgという痩せ衰えた姿で、1月3日にRSPCA(英国王立 動物虐待 防止協会)スタッフに発見された。「犬が飼育放棄されているようだ」という通報を近隣住民から受けて3日にゾーイの家を訪問したRSPCA捜査官のアントニー・ジョインズさんは、窓から家の中を覗いた時に痩せ細った2頭の犬が中にいることを確認した以外に、室内に犬の排泄物が散乱している光景を目にした。あばら骨が浮き出た状態の2頭を見たアントニーさんは、ゾーイの家に入ることができるように警察へ要請し、近所の動物病院に犬の診察を依頼した。訪れたアントニーさんにゾーイは「全てのことがいっぱいいっぱいで、犬の世話まで回っていない」と飼育放棄している事実を認めたが、台所にいたヒューゴ以外は飼っていないと嘘をついた。しかし後に2階の寝室にいたヴィニーの存在を認め、2頭をRSPCAに引き渡すことを承諾した。2頭を診察した動物病院の医師は、ヴィニーは臓器の機能を失いかけており、あと数日放置されていれば死んでいただろうとアントニーさんに伝えた。また2頭とも瞼が内側に巻き込むことで起こる「眼瞼内反症」を患っていたが、これまで治療がされておらず手術を要した。その後、動物病院で5日間のケアが行われるとヒューゴは3kg、ヴィニーは6kgの体重が増加し、2頭は奇跡的な回復を見せた。5月15日、ウィラル治安裁判所でゾーイの裁判が行われたが、ゾーイの弁護人から当時の彼女は4人の子を抱えながら認知症の母親の介護をしており、精神的にかなり不安定になっていたことが語られた。生活が困窮し、台所の戸棚や冷凍庫、冷蔵庫には食料が全く入っていない状態で、犬に餌を与えることができなかったばかりかゾーイ自身も食べ物を口にできない日々もあったようだ。法廷では、以前から抱えていた精神疾患が悪化し、頼りにすべき兄弟らが身近にいなかったこと、それにより孤独に陥っていたことなどゾーイの普段の生活ぶりが明らかとなった。ゾーイは「ペットを苦しませてしまったことを心から恥じ申し訳なく思う。自分では決して犬を飼いたいとは思っていなかったが、子供らにせがまれてNOと言えなかった」と述べたが、実は5年前にも当時飼っていたペットの状態が酷かったことからRSPCAから警告を受けていた。結果として、不必要にペットに苦難を生じさせた罪2件に加え犬に必要な世話を与えることを怠った罪1件という計3件の動物福祉法に違反した罪を認めたゾーイには、18か月間の執行猶予付き12週の有罪判決および18か月間の保護観察処分、さらに12週間は午後7時〜午前7時まで外出禁止令を言い渡されたほか、615ポンド(約92,000円)の裁判所費用の支払いを命じられた。そして金輪際ペットを飼育することを禁じられた。2頭の痛ましい犬を救助に導いたアントニーさんは、このように話している。「このような処罰が下って良かったと思っています。周りに助けを求めることができたにもかかわらず、それをしなかったのは彼女の責任です。もし通報がなければ、今頃は2頭の亡骸を発見していたかもしれません。餓死寸前まで追いやったことは許されるべきことではありませんから。ただ嬉しいのは、回復したヴィニーとヒューゴには新しい飼い主が見つかり引き取られていったことです。今度は素敵な家族がいる温かい家庭で、元気に過ごしてほしいですね。」画像は『Liverpool Echo 2018年5月15日付「Mum left dogs starving and within days of death - but look at them now」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)