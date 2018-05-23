¡ØÁö¤ì¡ªT¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉô¡ÙÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬Í§¾ð½Ð±é¡¢»ÖÂº½ß¤ÎÆ´¤ì¡õÍê¤ì¤ëÀèÇÚÌò
¾¾ºêÍÎ¸¶ºî¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂêºà¤È¤·¤¿ÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò¡¢»ÖÂº½ß¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¡ØÁö¤ì¡ªT¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉô¡Ù¤¬2018Ç¯½©¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤ËÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¶¯¹ë»äÎ©¡¦Çò¿ð¹â¹»¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç·ã¤·¤¤¥¤¥¸¥á¤ËÁø¤¤¼«¼çÂà³Ø¤·¤¿ÅÄ½êÍÛ°ì¤¬¡¢ÊÔÆþ¤·¤¿Â¿ÅÄÌî¹â¹»¤Î¡È¼å¾®¡É¥Ð¥¹¥±Éô¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¥Ð¥¹¥±¤Î³Ú¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯ÀÄ½Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²è¡£ÅÄ½êÍÛ°ìÌò¤Î»ÖÂº½ß¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦ÌðÅç½Ó²ðÌò¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áá¸«¤¢¤«¤ê¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢º´Æ£´²ÂÀ¡Ê·àÃÄEXILE¡Ë¡¢ÎëÌÚ¾¡Âç¡¢°¤¸«201¡¢YOU¡¢ÄÇÌ¾µËÊ¿¡¢¿¿ÈôÀ»¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
¹â¹»»þÂå¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤Ç¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤À¤Ã¤¿ÃÝÆâ¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢±Ç²è¡ØÀÄ¶õ¥¨¡¼¥ë¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ç¤Ò¤¿¸þ¤¤Ë¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»µå»ù¤ò¡¢ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¦²¦¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¤ÇÂ¤Î¥±¥¬¤ËÇº¤à¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃÝÆâ¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È³¦¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤ò±é¤¸¤ë¡£T¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦º´Æ£¹À»Ò¡ÊÁá¸«¡Ë¤Î·»¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ëº´Æ£½àÌò¤Ç¡¢ÍÛ°ì¡Ê»ÖÂº¡Ë¤ÎºÍÇ½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸«È´¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¡ÈÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¼ç±é¤Î»ÖÂº¤È¤Ï¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤ÇÆ±µéÀ¸¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯CM¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦º´¡¹ÌÚ´ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÍ§¾ð½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£Á°½Ð¤ÎºîÉÊÅù¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿ÃÝÆâ¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥±¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢³§¤È¤Æ¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ë¡¢´À¤ÈÎÞ¤ÎÄ¾µåÀÄ½Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²è¡ØÁö¤ì¡ªT¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉô¡Ù¤Ï2018Ç¯½©¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ÃÝÆâÎÃ¿¿ ¥³¥á¥ó¥È
»ÖÂº·¯¤äÂ¾¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ»£±Æ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤â¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÛ°ì¤¯¤ó¡Ê»ÖÂº¡Ë¤ÈÆó¿Í¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾å¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¤ò¤¹¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥´¶¤â¤¢¤Þ¤ê±ó¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÍÌ¾¤ÊÂç³Ø¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÃ¯¤Ë¤Ç¤âÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¡¢¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¡¢ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·»£±Æ¤·¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¥±¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢³§¤È¤Æ¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª»ÖÂº·¯¤È¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸½¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æó¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÂº½ß ¥³¥á¥ó¥È
ÎÃ¿¿¤¯¤ó¤È¤Ï¶¦±é¤¬3²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè²óÌòÊÁ¤Î´Ø·¸À¤¬°ã¤¤¡¢º£²ó¤â¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤ÇÎÃ¿¿¤¯¤ó¤ÏÀèÇÚÌò¡£¤½¤·¤ÆÊª¸ì¡¦ËÍ±é¤¸¤ëÍÛ°ì¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤â°Â¿´´¶¡¦ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤êÂô»³¤Î»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õµ¤´¶¤Î¸µ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¸«¤ÆÄº¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª¡ª
±Ç²è¡ØÁö¤ì¡ªT¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉô¡Ù¤Ï2018Ç¯½©¤Ë¸ø³«
(C)2018¡ÖÁö¤ì¡ªT¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉô¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É