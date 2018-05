衛生管理に気を配らなければならない飲食店で、このほど信じられない出来事が起こった。客がいる店内である女が店のトイレ使用を断られたことから逆ギレし、スタッフの目の前で排泄行為に出たのである。女は逮捕されたが、現在は釈放されているという。『Metro』『NZ Herald』などが伝えた。



カナダのブリティッシュコロンビア州ラングリーにあるファストフードチェーン店「Tim Hortons (ティムホートンズ)」で、公共の秩序に反し営業を妨害する行為に出た女がカナダ連邦警察に逮捕された。



店の監視カメラには、女(名は公表されず)がカウンター内にいる男性スタッフに激しく詰め寄っている姿が捉えられている。女は20秒ほど男性スタッフに指をさして叫んでいたが、カウンター上のナプキンを数枚掴むと突然腰に巻き付けていた上着を外してズボンを降ろし、体を屈めて床に排泄したのだ。



女を説得しようとしていた様子の男性スタッフは、女の異常行為を目の前にして驚き、慌ててその場を離れ去った。すると女はズボンを降ろしたまま自分の排泄物を掴み、スタッフへと投げつけた。さらに手と尻を拭いたナプキンもカウンター内に向かって投げつけるという驚愕のシーンもある。その後、女は足早に店内から去ったようだ。テーブル席には数人の客がいたが、幸いにもカウンターとテーブル席の間には仕切り壁があり、女の叫ぶ声が聞こえていたであろう客も排泄行為までは直接目にすることはなかったようだ。



逮捕された女は現在は釈放されているが、後日法廷審問に出廷する予定だという。起訴に関しては現時点では明らかになっていない。Tim Hortonsのスポークスマンは、「今回の件は、スタッフがこの女性へのトイレ使用を拒否したことで事態がエスカレートしてしまったとされます。この女性は過去にも問題ある行為をしており、スタッフと店内のお客様の安全を考慮したことから女性のトイレ使用を禁じました」と述べている。なお、Tim Hortonsではトイレ使用のために商品をわざわざ購入することを強要してはいないが、店舗によってトイレ使用時にはブザーを鳴らしたり鍵を必要とする店もあるということだ。



このニュースを知った人からは、「カナダでもこんなことがあるんだ」「明らかにクレイジーだよね。だから名前を公表しないのかな」「公共の面前でこんなに素早く排泄できることが羨ましい」「起訴されないとしたらおかしくない?」「だから女と口論になるとヤバいんだよ」といった声があがっている。



画像は『Metro 2018年5月17日付「Furious woman poos on cafe floor then hurls it at waiter」(Picture: Live Leak)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)