映画『ハリー・ポッター』シリーズ初の実写スタンプ『毎日魔法!ハリー・ポッター』(1セット全40種)が、LINEスタンプで発売されました。

『ハリー・ポッターと賢者の石』、『ハリー・ポッターと秘密の部屋』から、主人公ハリー・ポッター(ダニエル・ラドクリフ)、ロン・ウィーズリー(ルパート・グリント)、ハーマイオニー・グレンジャー(エマ・ワトソン)、セブルス・スネイプ(アラン・リックマン)、ダンブルドア校長(リチャード・ハリス)、ドビーといった人気キャラクターが勢揃い。

中でもドラコ・マルフォイ(トム・フェルトン)のスタンプは、「フォフォイのフォイさ」「テンション高マルフォイ」といった原作や映画では言っていないはずのセリフを採用。ネット上で愛され続けるマルフォイ人気を反映した内容に、「マルフォイの扱いw」「公式わかってる」「マルフォイ目当てでスタンプ買いました」などと反響を呼んでいます。

また、その翻訳がファンの間で物議を醸したロンのセリフ「モチのロンさ」(原書では「Of course I am!」)も無事に収録。なかなか汎用性の高いラインアップとなっています。

(C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling. (s18)

