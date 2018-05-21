Çö¤µÌó2¥ß¥ê¡ª¡©Ä¶ÀäÇöÀÚ¤ê¤Ê¿©¥Ñ¥ó¤¬¤â¤Ï¤ä·Ý½Ñ¤Î°è
¡¡Ä«¿©¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¿©¥Ñ¥ó¡£¤½¤Î¿©¥Ñ¥ó1¶Ô¤ò²¿¤È47ËçÀÚ¤ê¤ÎÇö¤µ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬À¨¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¿©¥Ñ¥ó¤Î¶ËÇö¥¹¥é¥¤¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¡Ö¾®ÁÒ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¡£
¡¡¡Ö¿©¥Ñ¥óÇöÀÚ¤êÁª¼ê¸¢¤ò°ì¿Í¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£·ë²Ì47Ëç¤ËÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤½¤ÎÄ©Àï¤ÎµÏ¿¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬1¶Ô¤Î¿©¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡²£¤«¤é¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ï¥à¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¡£
¿©¥Ñ¥óÇöÀÚ¤êÁª¼ê¸¢¤ò°ì¿Í¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
·ë²Ì£´£·Ëç¤ËÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤Ç¤¹¡ª pic.twitter.com/mGrUzGy6yw
— ¤¸¤å¤ó@¤ª¤°¤Ù¡¼¤Ñ¤óËâ²¦ (@J_buriburi) May 18, 2018
¡¡1Ëç¤ÎÇö¤µ¤Ï2mm¤ÎÀßÄê¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ï¥à¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤è¤ê¤âÇö¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©
¡¡¤³¤Î47Ëç¤È¤¤¤¦¥¹¥é¥¤¥¹¡¢¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¼êÆ°¼°¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¾®ÁÒ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Ï¤ªÅ¹¤¬¤Ç¤¤¿23Ç¯Á°¤«¤é¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢µ¡³£¼«ÂÎ¤Ï30Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÇ¯ÂåÊª¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£ÉôÉÊ¤âÂåÂØÉÊ¤¬´û¤ËÇÑÈÖ¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¸Î¾ã¤ÏÆüÍÑÉÊ¤òÂåÍÑ¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¼êÆ°¼°¤Î¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Î°·¤¤¤Ïµ»ÎÌ¤¬É¬Í×¤Ê¾å¤Ë¥Ñ¥ó¼«ÂÎ¤â½À¤é¤«¤¯¡¢¾å¼ê¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¤Ë¤ÏÎÏ²Ã¸º¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ê¤É¤Î½ÏÎý¤¬¤«¤Ê¤êÉ¬Í×¡£¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¼«ÂÎ¤ÎÇö¤µÀßÄê¤Ï2mm¤Þ¤Ç¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥â¥ê¤Ï1mm¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êº£²ó¤Ï2mmÀßÄê¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ÀÚ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é2Ð¤è¤ê¤âÇö¤¤¤«¤â¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÇö¤¤ÀßÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¤ÍÍ¤Ç¡¢¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤â¡Ö¸Å¤¤¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤³¤³¤Þ¤ÇÇö¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤¬ÃÎ¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Î¿Í¤â¡Ö¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï4mm¤ÎÀßÄê¤¬°ìÈÖÇö¤¤¤Î¤ÇÌµÍý¡Ä¡Ä¡×¤È¤Î»ö¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¶ËÇö¿©¥Ñ¥ó¤Ë1Ëç¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¾®ÁÒ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼ÆÃÀ½¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ½Å¤Í¤¿¿©¥Ñ¥ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¤¸¤å¤ó¤µ¤óÌ¿Ì¾¡Ö47¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¤Ï¡¢¿©¥Ñ¥ó¤ÎÇö¤µ¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¯ÆëÀ÷¤ó¤Ç¥Ñ¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿©´¶¤Ë¡£ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
47ËçÃÏÆ»¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤ê¤¿¤¯¤ê¡¢
Âê¤·¤Æ¡Ö£´£·¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¤¬´°À®¡ª¡ª
¥Ñ¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿©´¶¤Ç¡¢ÁÛÁü¤è¤êÍÚ¤«¾å¤ò¤¤¤¯ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¦Å٩(º¢Ïº)۶§Ù pic.twitter.com/bNYYP3fvJx
— ¤¸¤å¤ó@¤ª¤°¤Ù¡¼¤Ñ¤óËâ²¦ (@J_buriburi) May 19, 2018
¡¡¤¦¤Ã¤«¤êÌëÃæ¤Ë¤³¤ÎÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê47¥Õ¥£¡¼¥æ¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É®¼Ô¡¢¤½¤ÎÃÇÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÌåÀä¡£²¿¤Ç¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤¬¤Ê¤¤¤Î¡Á¡ª¡ª¥Ñ¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿©´¶¤Î¥¯¥ê¡¼¥à½Å¤Í¿©¥Ñ¥ó¡Ä¡Ä°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤¸¤å¤ó@¤ª¤°¤Ù¡¼¤Ñ¤óËâ²¦¤µ¤ó¡Ê@J_buriburi¡Ë
¡Ê°´Àî¤ß¤¤¤Ê¡Ë