3人組ロックバンド・MONGOL800の楽曲「小さな恋のうた」などからインスピレーションを受けた実写映画が製作されることが明らかになった。彼らのデビュー20周年記念するライブツアーの初日となる19日、MONGOL800自ら発表した。

MONGOL800は、1998年に沖縄で結成されたスリーピースロックバンドで、“モンパチ”の愛称で親しまれてきた。「小さな恋のうた」は、2001年に発売のアルバム「MESSAGE」に収録。17年前の楽曲にもかかわらず、昨年「2017年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」で5位を記録するなど愛され続けており、新垣結衣や倖田來未などさまざまなアーティストがカバーしてきた名曲でもある。

MONGOL800は、20周年となる今年、ファーストアルバムと同じ題名の「GO ON AS YOU ARE」ツアーを沖縄・宜野湾からスタート。ツアーの初日、メンバーの口から、「モンパチハタチのスペシャル企画。20年ずっとみんなに歌ってもらってきたこの曲が映画になることが決定しました!! その名も映画『小さな恋のうた』」と映画化されることをファンに報告した。

さらに、映画について「詳細はコレからなので、今日は映画化決定!! の一報だけみんなに報告させてください。新着情報は随時お伝えしていきます! みんなで映画もライブも盛り上げてもらっていいですかー!!」とコメント。詳細については追って発表される。(編集部・梅山富美子)