英国アカデミーテレビ賞は「ピーキー・ブラインダーズ」！
英テレビ界最高の栄誉とされる英国アカデミーテレビ賞（British Academy Television Awards）授賞式が5月13日（現地時間）、ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールで行われた。
ノミネート数では、タンディ・ニュートン主演の刑事ドラマ「Line of Duty」が最多4部門で、「ブラック・ミラー」「ザ・クラウン」「Three Girls」が3部門で続いていたが、伏兵の「ピーキー・ブラインダーズ」がドラマシリーズ作品賞を受賞。同作は第一次世界大戦後の英バーミングガムを舞台に、悪名高いギャング団を率いるシェルビー兄弟が、暗黒街でのしあがっていくさまを描くクライムサスペンスで、キリアン・マーフィーが主演を務めている。
主な受賞結果は以下の通り。
ドラマシリーズ作品賞
「ビーキー・ブラインダース」
主演男優賞
ショーン・ビーン（「Broken」）
主演女優賞
モリー・ウィンザー（「Three Girls」）
主演男優賞
Brian F. O’Byrne （「Little Boy Blue」）
主演女優賞
バネッサ・カービー（「ザ・クラウン」）
ミニシリーズ賞
「Three Girls」
国際番組賞
「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」