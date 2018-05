動物の賢い行動に驚かされた経験はないでしょうか。

「あなたのペットがしたことで、気味が悪いほど知能が高いと思ったことはどんなこと?」

この質問に対する、海外掲示板の回答をご紹介します。

What's the most creepily intelligent thing your pet has ever done?

●弟が座ってテーブルでケーキを食べていると、玄関から犬の鳴き声が聞こえた。

たいていは訪問者が来たことを意味するので玄関に行くと、誰もいない間に犬が猛ダッシュしてケーキをひと口で食べた。



●うちにはチョコレート・ラブラドールと黒猫がいる。犬はテニスボールが大好きだけど、猫は犬がハッピーなのが気に食わないのでテニスボールの上にニワトリが卵をかえすかのように座る。

ある朝、仕事に行こうとすると、テニスボールの上に座る猫に向かって犬が吠えている。「この意地悪め」と思いながら戸棚からテニスボール3缶(1缶3個入り)を開け、アパートのそこら中に投げてやった。犬が喜ぶのを見ても猫は気にしていないようだった。それに満足して仕事に行った。

その晩、職場から帰宅したら犬がダイニングルームで吠えていた。見ると10個のテニスボールがコーナーに寄せられ、猫がガードしていた。その顔は「愚か者め、吾輩の勝ちだ」と言わんばかりだった。



●うちの猫のタフィは、コンロの上のパンをちぎってキャビネット横の床に置いた。

そして身動きもせずに、それを1時間もじーっと見つめていた。それだけで気味が悪いと思っていたのだが、そこへキャビネットの後ろからネズミがやってきてパンへ向かったところにタフィが飛びついた!

パンをネズミをしとめるためのエサとして使っていたんだ!

でもタフィは、たびたび電球を舐めては舌を火傷して、懲りずにまた舐め続けるんだ。



↑天才だね。でも電球の話は、うちにキャンドルを置かないことを思い出させたよ。うちの白黒猫はキャンドルを見ると催眠にかかったように近づいて、最後は炎でひげを焼いてしまう。学習することはない。キャンドルを灯すたびに同じことをしていたので、二度とキャンドルは使わない。



↑それは猫がLEDに替えろと伝えているんだ。



●うちの犬はてんかん持ちなので、毎朝錠剤を服用しなければならない。半分に割ってエサに混ぜて置いておくんだけど、数分してチェックすると、そのエサのボウルは完全に空っぽで真ん中にその割れた薬だけが残っている。

リビングに行き、犬に「何か忘れてない?」とジョークのように言うと、自分を見て立ち上がり、ボウルに向かって自分が見ている前で薬を服用するんだ。間違いなく意味をわかっているよ。



↑うちの猫の濡れたエサに抗生物質を入れて、冗談交じりに「薬をこっそり入れたことがおまえにはわからないだろう」言った。

すると猫はこっちを見て食べるのをやめ、大きくニャーと鳴いてカーテンの後ろに隠れた。それから残りの処方箋を無理矢理食べさせることになった。猫は賢い。



↑「わかってたんだ、毒を盛ったニャ」



●昔、彼女と暮らしていたときに猫を飼っていて、寝室のドアの外で鳴いていた。

撫でてほしいか、エサが欲しいかの2択なんだが、その日はいつもより緊急の感じで鳴いていた。ドアを開けると走り出したので、撫でてほしいんじゃないんだなと思ってついていくと、エサのあるキッチンではなくダイニングのほうへ曲がった。

ふーむ…どうしたんだと思ったら、猫は床の真ん中に座って窓を見つめている。

鳥のエサ台がないことに気づくまでしばらくかかったが、それが理由で猫がストレスでいっぱいのようだった。

外に行ってエサ台を戻しているのを猫はじっと見ていた。戻ってくると、飛び降りて走って数秒ほど足にすり寄り、そしてまた窓のところへ戻って鳥が現れるのをじっと待っていた。



●ひどい日があって部屋で泣いていた。するとオカメインコが叫び始めたのでかごから出してやった。すると彼は私の肩に止まり、頭を私のほほに寄せて、「大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ」と何度も何度も言い始めた。

それは夜に(車のクラクションが外から聞こえたりすると叫ぶので)私が彼に話していた言葉だった。私のほうが悲しいことがわかったり、それを言えるとは思ってもいなかった。



●いとこは池にコイと2匹と犬を飼っている。ある晩、犬たちが真夜中に一大事だと言わんばかりに吠えた。めったに吠えない犬なので、いとことその両親は何かあると思って確認に言った。するとコイが池から飛び出ていて、コンクリートの上でパタパタしていた。1匹はコイを戻そうとしていて、もう1匹は家族を呼んで吠えていた。魚が池に戻ると2匹は寝床へ戻っていった。それ以来、彼らは池をよく見張っている。



●うちのオーストラリアン・シェパードは家具の後ろにはさまったテニスボールを、もう1個のテニスボールを転がしてぶつけて取っていた。



●カーペットで糞をしながら、こっちを見てウィンクしてきたとき。



●リビングの揺り椅子で揺れていた。



動物たちは、人間が思っている以上に賢いのかもしれませんね。