愛犬たちの体が濡れていることを不思議に思った飼い主さん。

防犯カメラを確認してみると、ふたりの友情を目の当たりにしたそうです。

動画をご覧ください。

(9) Dog Jumps in Pool to Save His Friend || ViralHog - YouTube



どうやらプールから上がれなくなってしまったスモーキーちゃん。



相棒のレムスちゃんがプールサイドから助けようと試みますが、うまくいかないようです。

するとレムスちゃんは自らプールに飛び込み、溺れるスモーキーちゃんの足場になったのです!

勇気ある行動の甲斐あって、スモーキーちゃんは無事プールサイドに上がることができました。

濡れた体をぶるぶるっと震わせて、水しぶきを飛ばす2匹。

「もう離れたらダメだよ!」と伝えているようにも見えます。

短い動画ですが、これだけでもふたりが日頃どれだけ仲良しかが伝わってきますね。