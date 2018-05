世の中を賑わすニュースは数あれど、今まさに巻き起こっている大論争はかなり深刻。それは、世界を真っ二つに分ける「とある音声」にまつわる大激論!

すべての始まりは、14日(現地時間)に掲示板サイト「Reddit」に投稿された、とある音声クリップ。なんとこの音声、人によって「ヤニー (yanny)」 と「ローレル (laurel)」という、まったく別の単語に聴こえるんだそう! 混乱した人々によるシェアが拡大し、とうとうアメリカを真っ二つに引き裂いてしまったというわけ。

その音声がコチラ!

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

「ヤニーとローレル、あなたはどっちに聴こえる?」

<ニューヨーク・タイムズ>によると、この音声を発見したのは米ジョージア州に住む高校生ローランド・サボーさん(18)で、課題に取り組む中でオンラインの語彙辞典「vocabulary.com」を使っている際の偶然の出来事だったという。クラスメイト間でどちらに聴こえるかで盛り上がり、音声クリップを作成して「Reddit」に投稿するに至ったんだそう。

Twitterで拡散されたこの音声クリップは、1,200万回以上を超える再生回数を稼ぎ、その噂はとうとうセレブの耳にまで! 人気アーティストやコメディアン、モデルたちも聴き取りに挑戦し、その結果をシェアしており、ちょっとしたお祭り騒ぎ状態。

It’s YANNY — Bebe Rexha (@BebeRexha) May 16, 2018

人気歌手のベベ・レクサ。「これは“ヤニー”よ!」

Matt just told me he heard “laurel”. Obvi we are breaking up... also... we can’t be friends anymore.... sorry, I loved you both but my heart belongs to....YANNY!!! https://t.co/rx8hvnZFsl — Camilla Luddington (@camilluddington) May 16, 2018

映画『グレイズ・アナトミー』で主演女優のカミーラ・ラディントンは、婚約者と意見が分かれたよう。「マットが“ローレル”って聴こえるって言うのよ。残念だけどもう友達でいられないわね。愛しているけど、私には“ヤニー”に聴こえるから(笑)」

I’m a Laurel. You will not silence us x https://t.co/H5p04HjSaB — James Corden (@JKCorden) May 16, 2018

有名コメディアンで米人気番組「ザ・レイト・ナイト・ショー with ジェームズ・コーデン」の司会者を務めるジェームズ・コーデンも参戦! 「僕は“ローレル”だな。ローレル派は黙っていられない!」

また、モデルで歌手ジョン・レジェンドの妻でもあるクリッシー・テイゲンも「ローレル」に一票。

it's so clearly laurel. I can't even figure out how one would hear yanny. — christine teigen (@chrissyteigen) May 15, 2018

モデルで歌手ジョン・レジェンドの妻でもあるクリッシー・テイゲンもローレル派。「どう聴いても“ローレル”でしょ。どうしたら“ヤニー”に聴こえるのか、見当もつかないわ」

このツイートを見たファンたちによる水かけ論に巻き込まれて飽き飽きしたクリッシーは、その後ミュートボタンを活用して、今後一切この言葉が表示されないように設定するまでに…。

it’s time pic.twitter.com/1Fruru61kU — christine teigen (@chrissyteigen) May 16, 2018

「そろそろいいでしょ。もうこりごりよ!」

さらに、この論争はヒートアップ。人気Youtuberのデイビッド・ドブリックは、とあるストリートネームの写真を自身のTwitterに投稿し、笑いをさそった。

My GPS keeps telling me to turn left on Yanny Canyon pic.twitter.com/ttaR1wVpYI — DAVID DOBRIK (@DavidDobrik) May 16, 2018

「ローレル・キャニオンなのに、僕のGPSが“ヤニー・キャニオン”を左折しろって言うんだ」

ここで気になるのは、その仕組み。そもそもどうして聴こえ方にこれほどの差が出てしまうのだろう。

その理由のひとつに挙げられるのが「周波数」なのだそう。マーストリヒト大学のラース・リーケ聴覚・認知神経科学助教授は「すべての低周波音を取り除くと『ヤニー』に聴こえ、すべての高周波音を排除すると『ローレル』に聴き取れる」と説明。さらにこの謎めいた音声は、周波の音階レベルを変えることによって、どちらにも聴こえるんだそう。

Ok, so if you pitch-shift it you can hear different things:down 30%: https://t.co/F5WCUZQJlqdown 20%: https://t.co/CLhY5tvnC1up 20%: https://t.co/zAc7HomuCSup 30% https://t.co/JdNUILOvFWup 40% https://t.co/8VTkjXo3L1 https://t.co/suSw6AmLtn — Steve Pomeroy (@xxv) May 15, 2018

「『音階を上げると「ローレル」と聴こえ、下げると「ヤニー」と聴こえる』 上から30%低音、20%低音、20%高音、40%高音」

このようなミステリアスな音声が生まれた鍵となるのは、“音声ファイルの不鮮明さ”が関わっているんだそう。

テキサス大学のバーラス・チャンドラセカラン教授は、<The Verge誌>のインタビューにこのようにコメントした。

「この音声には少しのノイズが入っているため、聞き取りが若干不鮮明。そのノイズの部分を、脳が思う音に補完することによって違う単語に聴き取れるのでしょう」

数年前に話題になった、「ドレスが青と白のどっちの色に見えるか」議論を思い出した人も多いのでは。ちなみにあなたは「ヤニー」派? それとも、「ローレル」?