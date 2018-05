「SUPERGIRL/スーパーガール」「ARROW/アロー」「THE FLASH/フラッシュ」「レジェンド・オブ・トゥモロー」による4作品のクロスオーバーエピソード「クライシス・オン・アースX 最強ヒーロー外伝」のDVDが8月8日(水)にリリースされる。

本作は、昨年爆発的人気となった「インベージョン!最強ヒーロー外伝」に続くDCTVシリーズの巨大クロスオーバー第2弾。「レジェンド・オブ・トゥモロー<ファースト・シーズン>」で消息が不明になっていたウェントワース・ミラー演じるレナード・スナート/キャプテン・コールドが再びチームに加わる。

「クライシス・オン・アースX 最強ヒーロー外伝」ストーリー

バリー・アレン(グラント・ガスティン)とアイリス・ウェスト(キャンディス・パットン)の結婚式でスーパーヒーローたちが集うが、アースXからの悪党たちに攻撃され、式は中断してしまう。シチズン・コールド(ウェントワース・ミラー)、ザ・レイ(ラッセル・トヴェイ)、フェリシティ・スモーク(エミリー・ベット・リッカーズ)、アレックス・ダンバース(カイラー・リー)など友人の力を借りて、スーパーヒーローたちが一丸となり、これまでで最も手強い悪党たちに立ち向かう。

地球の強力なヒーローであるグリーンアロー(スティーヴン・アメル)、スーパーガール(メリッサ・ブノワ)、フラッシュ(グラント・ガスティン)、ホワイトキャナリー(ケイティ・ロッツ)が、各チームを率いて世界を救う戦いに挑む。

「クライシス・オン・アースX 最強ヒーロー外伝」DVDは8月8日(水)リリース・レンタル開始

【収録分数】本編:約170分、映像特典:約40分

【収録エピソード】クライシス・オン・アースX パート1(SUPERGIRL/スーパーガール<サード・シーズン>第8話)、クライシス・オン・アースX パート2(ARROW/アロー<シックス・シーズン>第8話)、クライシス・オン・アースX パート3(THE FLASH/フラッシュ<フォース・シーズン>第8話)、クライシス・オン・アースX パート4(レジェンド・オブ・トゥモロー<サード・シーズン>第8話)

ARROW , DC’S LEGENDS OF TOMORROW , THE FLASH , SUPERGIRL and all pre-existing characters and elements TM and ©DC Comics.©2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

