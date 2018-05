パート2の制作が決定している映画『ボス・ベイビー』のBlu-ray&DVDが8月8日(水)にリリースされる。

『ボス・ベイビー』3D+Blu-rayセット

『怪盗グルー』シリーズや『ペット』『SING/シング』といった日本でも大ヒットを連発しているユニバーサル・スタジオと『シュレック』などで知られるドリームワークス・アニメーションが初タッグを組んだ本作。見た目は赤ちゃん、知能は大人な“ボス・ベイビー”が、ある家族とともに世界を揺るがす巨大な陰謀に挑むさまを描く。監督を『マダガスカル』シリーズのトム・マクグラスが務め、全世界で大ヒットを記録。本国では既にパート2の制作が決定している。

日本語版吹替キャストに、ボス・ベイビー役をムロツヨシ、ボス・ベイビーに振り回される兄のティムを芳根京子がそれぞれ演じる。さらに、大人になったティムを宮野真守、兄弟の両親が務める会社の CEO、フランシス・フランシスを山寺宏一が担当する。

『ボス・ベイビー』+もう1枚買うと、もれなくDVDが1枚もらえるキャンペーン

本作のBlu-ray&DVDリリースを記念して、『ボス・ベイビー』商品のいずれかとNBCユニバーサル発売のドリームワークス・アニメーションタイトルをもう1枚購入すると、ドリームワークス・アニメーション作品をもれなく1枚もらえるキャンペーンの実施が決定。詳しくは公式キャンペーンサイト(http://www.universal-kidsstudio.com/bb-cp/)まで。

映画『ボス・ベイビー』Blu-ray&DVDは8月8日(水)リリース

