アメリカのグループ「バックストリート・ボーイズ」が、現地時間17日に新曲「Don’t Go Breaking My Heart」をリリースした。

「バックストリート・ボーイズ」は結成25周年を記念して、「Don’t Go Breaking My Heart」をリリースし、ミュージックビデオも公開した。メンバーのケヴィン・リチャードソンは表明文で「この曲を聞いてすぐに、これはスペシャルだって分かったよ」と明かし、何度も聴きたくなるような曲だとコメントした。グループは現在、ラスベガスのショーを延長したほか、10枚目のアルバムに取り組んでいる。

「Don’t Go Breaking My Heart」は2013年のアルバム「In a World Like This」以来5年ぶりとなる新曲。「バックストリート・ボーイズ」にとって、今年は大活躍の年となりそうだ。