群れのなかにカメラを置いて

毎週、堅い話ばかりになってしまっているので、今週は趣を変えてお猿の話。

インドネシアにナルト(Naruto)という名前の雌のサルがいた。ナルトは、哺乳網霊長目オナガザル科のマカク属のサルだ。

ちなみに、ニホンザルもマカク属で、英語ではJapanese macaqueというが、ナルトがなんという種類のサルかが、図鑑を調べてもどうもわからない(どなたか、写真を見てお分かりの方は、教えてください!)。

2011年、イギリスの写真家デーヴィッド・スレーター氏は、インドネシアのスラウェシ島に渡った。そこで、いろいろな動物とめぐり合ううちに、ナルトの群れを集中的に撮影し始めた。ナルトの属する種類のサルは、インドネシアで絶滅の危機に陥っているらしい。

そのうちスレーター氏は、わざと何度か群れの中にカメラを自撮りに設定して放置してみた。すると、サルたちはカメラを触ったり、シャッターを押したりしたものの、はたして写真として使えるものはなかった。ところが、例外があった。ナルトの写真だけはぶれていなかったのだ。

その後、スレーター氏は緻密な計画を練り、餌で釣り、カメラを設置し、その場を離れ、良い写真ができるのを根気強く待ったという。すると、ナルトはある日、スレーター氏の思惑通りの行動をとり、しかも名人ぶりを発揮して、ついに何枚かの芸術写真!をものにしたのだった。

スレーター氏が「猿の自撮り」として発表したナルトの超アップ写真には、強烈な魅力がある。琥珀色の目を輝かせて、にっこりと歯をむき出して笑った(?)彼女を見た途端、皆、何となく愉快な気分になり、共に微笑んでしまう。

当然、この写真はネット上で何十万回もクリックされ、世界中に拡散された。スレーター氏とナルトは一躍有名人となった。

ところが、彼のこの大成功に水を差す議論が巻き起こった。「この写真の著作権は誰にあるか?」 ナルトか、それともスレーター氏か?

スレーター氏は、当然、自分に著作権があると主張した。しかし、誰もそれを認めようとはしなかった。

「人間でない動物」の法的利益?

スレーター氏の不運はさらに続く。動物愛護団体の「PETA」が、ナルトに成り代わって、スレーター氏相手に訴訟を起こしたのだ。

PETA(People for the Ethical Treatment of Animals)というのは、「動物の倫理的扱いを求める人々」。平たく言うなら、動物にも人権(!)を持たせようという団体である。ちなみに、あるコンピューターゲームで釣りのシーンがあるのも、「魚は物ではなく、誰かである」として非難している。

2014年、アメリカの著作権局(United States Copyricht Office)と裁判所が、理由はそれぞれ少し違ったが、「ナルトの自撮り写真の著作権は誰にもない」という判断を下した。つまり、誰がこの写真を使っても構わない。スレーター氏の負けである。

しかし、PETAはそれだけでは引き下がらなかった。彼らの主張では、著作権はあくまでもナルトにある。だから、写真によって生じた利益はナルトのものであり、それはナルトが、自分たち絶滅種の保護のために使ってしかるべきだというもの。そこでPETAは、ナルトに代わって控訴に踏み切った。

一方、スレーター氏にとって、ナルトの自撮り写真はすでに悪夢だった。3年間もの間、この写真を掲載しなかったメディアは一つもないほどの大成功だったというのに、彼には収入がなかった。

もし、この写真の著作権が認められていたなら、1件の掲載につき1ドルとしても、彼は4000万ユーロ(50億円強)の利益を得ていたことになる。しかし実際には、PETAに訴えられたせいで、彼は破産寸前にまで追い詰められていた。弁護士費用も払えず、ついには、サンフランシスコの裁判所に出かける飛行機代さえ無くなってしまった。

それから3年、2017年9月、この争いは、突然、解決したかのように見えた。PETAとスレーター氏が和解に合意したのだ。PETAは、控訴審での敗北が濃厚となったため、判決が出る前に利益を確保する作戦に出たらしい。

なぜ、PETAの敗北が濃厚になったかというと、ナルトが出廷し、証言できないのが、大きなネックだったらしい(これを書きながら、私はかなりバカバカしくなっているけれど、書き始めた原稿なので、最後まで書く)。いずれにしても、動くお金が大きいために、皆、真剣だった。

PETAとスレーター氏の和解の中身は、スレーター氏が、将来、ナルトの自撮り写真で得る収入の25%を、ナルトとナルトの種の保護に寄付すること。PETAはこの裁判が、「人間でない動物」の法的利益の拡大に役立ったと自賛した。

スレーター氏、億万長者に?

ところが、読者には申し訳ないが、このお話はまだ終わりではない。PETAにとって、そうは問屋が卸さなかった。

2018年4月に、ようやくサンフランシスコの控訴裁判所(US Court of Appeals for the Ninth Circuit)で判決が出たが、それによると、この和解は承認されなかったばかりか、スレーター氏の著作権が全面的に認められた。PETAの敗訴である。

さらに、この裁判長はPETAに対して厳しかった。

「PETAは敗訴がわかったため、和解で最大の利益を得ようとした。しかも、この和解のどこにもナルトは関わっていない。PETAの利益のみが優先されている」

そこで裁判長は、PETAにスレーター氏の裁判費用を全額支払うよう命じた。

スレーター氏にしてみれば、予期せぬ逆転満塁ホームランである。彼は破産を免れたばかりか、以後、ナルトの自撮り写真の著作権保持者として、この写真の使用料を得ることができる。ただ、肝心の写真自体は、すでに何十万回もクリックされてしまっているので、これからスレーター氏が億万長者になる可能性は少ないかもしれない。

さて、ドイツで、このような訴訟が起こりうるか? ドイツの法律では、動物は著作権の所有者にはなれない。著作権で保護されるのは「人間の、精神労働的な作品」のみとなっている。しかし、ドイツの動物愛護団体もかなり過激なので、何か他の方法を考えだすかもしれない。

では、動物に写真を撮らせた人間の著作権はというと、ドイツでそれが認められるためには、その人が撮影の条件、つまり、モチーフや、距離や、角度などを正確に定めたという条件が満たされなければならないらしい。つまり、今回のケースで言えば、ナルトが勝手に写真を撮ったなら、それがスレーター氏のカメラでも、スレーター氏は著作権を主張できない可能性が高い。

ただ、そんなことを言ったら、他の多くの写真だって、本当は誰が撮ったのかわからないのではないか?

私個人としては、ナルトが、私たちがするような動作で自撮りをしたとは思っていない。ナルトのために、他の方法でシャッターが切れるような装置が作られていたのではないか。スレーター氏も、「緻密な計画」でできた写真と言っている。しかし、彼はそれを「サルの自撮り写真」として世に出した。そして、大ヒットになった。

この愛すべき写真がどのように出来上がったのかは、ナルトしか知らないのかもしれない。