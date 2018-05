映画『トゥームレイダー ファースト・ミッション』のBlu-ray&DVDが7月25日(水)にリリースされる。

誕生から20周年を迎え、世界的人気を博すゲームシリーズ「トゥームレイダー」を原作とする本作。ロンドンの大学に通いながらバイク便の仕事で生計を立てていたララ・クロフトが、7年前に失踪した冒険家である父親の死の真相を突き止めようと旅に出るさまが描かれる。『リリーのすべて』などで知られるオスカー女優アリシア・ヴィキャンデルを主演に迎え、共演にドミニク・ウェスト、ウォルトン・ゴギンズ、ダニエル・ウーが名を連ねる。

映像特典には、ララを演じきったアリシアのトレーニング映像や、危険な激流シーンのメイキング映像、「トゥームレイダー」の歴史に迫った映像など撮影の舞台裏が収録される。初回仕様には“幻の島”マップが封入される。

映画『トゥームレイダー ファースト・ミッション』は3月21日(水・祝)より全国公開

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC.

