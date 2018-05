映画「最強のふたり」のエリック・トレダノ&オリビエ・ナカシュ監督とスタッフ陣により製作された、最新作「セラヴィ!」の予告編が公開された。

映画は、ベテランウェディングプランナーの主人公が手掛ける豪華絢爛な結婚式に集う人々の1日を描いた人生賛歌。昨年公開された本国フランスでは公開1カ月で興収25億円を突破、「ラ・ラ・ランド」「ダンケルク」といったハリウッドの話題作を抜き、同年の興収ベスト10入りを果たした。

このほど公開された予告編は、結婚式の大人気定番ソングで本作の主題歌でもある「君の瞳に恋してる(Can't Take My Eyes Off You)」をバックに、ウェディングプランナーとして30年間、数え切れないほどの結婚式をプロデュースしてきたマックスが、“ポンコツ”なスタッフたちに振り回され、トラブルが続出する場面を紹介。結婚式がどんな結末を迎えるのか、続きが気になる映像だ。

本作のアイデアが生まれたきっかけについて「2015年にパリ同時多発テロが起き、僕たちは気持ちが沈んでいて、純粋に騒いで楽しめる雰囲気の映画を作りたいという欲求にかられたんだ。心から笑えて、楽しめることを必要としていたんだと思う」と監督のひとりエリック・トレダノは説明。さらに、両監督は、かつてウェイターのアルバイトをして短編を作るための資金に充てていたそうで、当時の経験が本作の着想のひとつとなったようだ。

「セラヴィ!」は、7月6日から渋谷・シネクイントほか全国公開。