〔地震〕千葉県旭市・多古町・横芝光町で震度4、津波の心配なし(5/17)
気象庁によると、17日12:12頃、千葉県東方沖を震源とするM5.3の地震があり、千葉県旭市・多古町・横芝光町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：5月17日12:12頃
・震源地 ：千葉県東方沖(北緯35.7度、東経140.8度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M5.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・千葉県 ：旭市南堀之内＊、多古町多古、横芝光町宮川＊、横芝光町栗山＊
【震度3】
・千葉県 ：千葉中央区都町＊、千葉美浜区ひび野、銚子市川口町、銚子市若宮町＊、野田市鶴奉＊、成田国際空港、成田市中台＊、成田市役所＊、成田市松子＊、千葉佐倉市海隣寺町＊、東金市東新宿、東金市日吉台＊、東金市東岩崎＊、旭市高生＊、旭市萩園＊、旭市ニ＊、市原市姉崎＊、八千代市大和田新田＊、四街道市鹿渡＊、八街市八街＊、印西市大森＊、印西市笠神＊、富里市七栄＊、匝瑳市八日市場ハ＊、匝瑳市今泉＊、香取市佐原平田、香取市佐原諏訪台＊、香取市役所＊、香取市羽根川＊、香取市仁良＊、香取市岩部＊、山武市松尾町富士見台、山武市蓮沼ニ＊、山武市埴谷＊、山武市殿台＊、山武市蓮沼ハ＊、山武市松尾町五反田＊、いすみ市国府台＊、大網白里市大網＊、東庄町笹川＊、九十九里町片貝＊、芝山町小池＊、一宮町一宮、白子町関＊、長南町長南＊
・茨城県 ：石岡市柿岡、笠間市石井＊、取手市井野＊、茨城鹿嶋市鉢形、潮来市堀之内、潮来市辻＊、稲敷市伊佐津＊、稲敷市結佐＊、稲敷市須賀津＊、神栖市溝口＊、神栖市波崎＊、小美玉市上玉里＊、河内町源清田＊
・栃木県 ：真岡市石島＊
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この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：5月17日12:12頃
・震源地 ：千葉県東方沖(北緯35.7度、東経140.8度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M5.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・千葉県 ：旭市南堀之内＊、多古町多古、横芝光町宮川＊、横芝光町栗山＊
【震度3】
・千葉県 ：千葉中央区都町＊、千葉美浜区ひび野、銚子市川口町、銚子市若宮町＊、野田市鶴奉＊、成田国際空港、成田市中台＊、成田市役所＊、成田市松子＊、千葉佐倉市海隣寺町＊、東金市東新宿、東金市日吉台＊、東金市東岩崎＊、旭市高生＊、旭市萩園＊、旭市ニ＊、市原市姉崎＊、八千代市大和田新田＊、四街道市鹿渡＊、八街市八街＊、印西市大森＊、印西市笠神＊、富里市七栄＊、匝瑳市八日市場ハ＊、匝瑳市今泉＊、香取市佐原平田、香取市佐原諏訪台＊、香取市役所＊、香取市羽根川＊、香取市仁良＊、香取市岩部＊、山武市松尾町富士見台、山武市蓮沼ニ＊、山武市埴谷＊、山武市殿台＊、山武市蓮沼ハ＊、山武市松尾町五反田＊、いすみ市国府台＊、大網白里市大網＊、東庄町笹川＊、九十九里町片貝＊、芝山町小池＊、一宮町一宮、白子町関＊、長南町長南＊
・茨城県 ：石岡市柿岡、笠間市石井＊、取手市井野＊、茨城鹿嶋市鉢形、潮来市堀之内、潮来市辻＊、稲敷市伊佐津＊、稲敷市結佐＊、稲敷市須賀津＊、神栖市溝口＊、神栖市波崎＊、小美玉市上玉里＊、河内町源清田＊
・栃木県 ：真岡市石島＊
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