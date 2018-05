エルヴィス・プレスリーが所有していたオメガの時計が、フィリップス社のジュネーヴ時計オークションハウスであるセブンに出品され、150万スイスフラン(約1億6500万円/1スイスフラン=110円換算)で落札された。長時間に及ぶ落札合戦が繰り広げられた結果、最終的にこの時計を手に入れたのはスイス・ビエンヌにあるオメガ・ミュージアム。この時計は新たにミュージアムのコレクションに加わったのみならず、これまでのオメガの時計のオークション落札最高額をも塗り替えた。「今まで市場に出た中で、最も歴史的価値があるエルヴィス・プレスリー所有の時計」と称されるこの逸品は、1961年2月にプレスリーのレコード売り上げ記録が、全世界で7500万枚に達したことを記念に開催されたチャリティーランチョン兼コンサートの際に、RCAレコードからプレスリーに贈られた18Kホワイトゴールドの腕時計。この33mm径の時計には、手巻きのオメガキャリバー510が搭載されており、ベゼルには44石のブリリアントカットのダイヤモンドが美しく輝きを放っている。また、スモールセコンドがついたエレガントなアイボリー調のシルバーカラーのダイアルも魅力の1つとなっている。ケースバックには「To Elvis, 75 Million Records, RCA Victor, 12-25-60.」という文字が刻まれており、このような驚異的なレコードセールスを記録したのはプレスリーが世界初だったと考えられる。彼の人気は1960年に最高点に達したと言われているが、その背景には同年にリリースしたアルバムや、「Are You Lonesome Tonight」や「It’s Now Or Never」といった曲の大ヒットがある。この時計をプレスリーが実際に腕に着用している写真も残っており、エルヴィス・プレスリー・ミュージアムの創立者でCEOのジミー・ベルベット氏から本物であるという証明書も発行されている。