2年ほど前、SNSユーザーが投稿したドレスの写真が「青×黒」「白×金」のどちらに見えるかを巡り、色の錯覚問題が大いに盛り上がったことがありました。

その問題を彷彿とさせる新たな議論が、いまTwitter上で白熱しています。

きっかけになったのは、米Redditから転載される形で、5月14日にTwitterに投稿された音声ファイルです。

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

