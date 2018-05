アメリカの海ドラファンが選ぶ、更新してほしいドラマ作品ランキング

春から初夏にかけてのこの時期は、アメリカでは前年の秋もしくは年始にスタートしたドラマシリーズがシーズンファイナルを迎える季節。そこで米TV Lineが、「打ち切りカウントダウン」と題した投票を実施し、4月27日時点で更新未確定だったタイトルの中から視聴者が更新を願うTVドラマの調査を行った。ファンからの支持が最も集まった作品とは?!

今回の投票は37作品を対象に1週間にわたって実施された。1人につき最大7作品まで選ぶことができ、集まった総票数は約35万票。その結果、見事1位に輝いたのは悪魔と美人刑事による犯罪捜査ドラマ『LUCIFER/ルシファー』(FOX)。#Lucifans(『ルシファー』のファン)の熱い支持により、全体の8%を超える票を獲得した。7.81%で惜しくも2位となったのは、アメリカの歴史上に起こった数々の出来事や事件を新たな解釈で描き、昨年、1シーズンで打ち切られるはずが奇跡の更新を果たした『タイムレス』(NBC)だった。

トップ7には以下、『ブルックリン・ナイン-ナイン』(FOX)、『エージェント・オブ・シールド』(ABC)、『GOTHAM/ゴッサム』(FOX)、『SCORPION/スコーピオン』(CBS)、『クリミナル・マインド』(CBS)が続いた。

残念ながらワースト3に入ってしまったのは、『Kevin Can Wait(原題)』(CBS)、『Champions(原題)』(NBC)、『Alex, Inc.(原題)』(ABC)。

局別で見てみると、ABCは『エージェント・オブ・シールド』、FOXは『LUCIFER』、NBCは『タイムレス』、CBSは『SCORPION』がトップになった。 The CWはすでに更新が決まっている作品が多い上、『The 100/ハンドレッド』は最近新シーズンが始まったばかりのため対象外となり、『iゾンビ』だけがランキング入りしている。

ランキングの結果は以下の通り。

1.『LUCIFER/ルシファー』(FOX)...8.05%

2.『タイムレス』(NBC)...7.81%

3.『ブルックリン・ナイン-ナイン』(FOX)...6.67%

4.『エージェント・オブ・シールド』(ABC)...5.64%

5.『GOTHAM/ゴッサム』(FOX)...5.09%

6.『SCORPION/スコーピオン』(CBS)...5.02%

7.『クリミナル・マインド』(CBS)...4.98%

8.『iゾンビ』(The CW)...3.95%

9.『サバイバー:宿命の大統領』(ABC)...3.92%

10.『The Resident(原題)』(FOX)...3.87%

11.『リーサル・ウェポン』(FOX)...3.66%

12.『ブラインドスポット タトゥーの女』(NBC)...3.59%

13.『ザ・ブレイブ:エリート特殊部隊』(NBC)...2.83%

14.『フアン家のアメリカ開拓記』(ABC)...2.5%

15.『Good Girls(原題)』(NBC)...2.23%

16.『Station 19(原題)』(ABC)...2.17%

17.『Deception(原題)』(ABC)...2.1%

18.『Life in Pieces(原題)』(CBS)...1.99%

19.『American Housewife(原題)』(ABC)...1.96%

20.『Kevin (Probably) Saves the World(原題)』(ABC)...1.86%

21.『Instinct(原題)』(CBS)...1.81%

22.『For the People(原題)』(ABC)...1.73%

22.『Rise(原題)』(NBC)...1.73%

24.『Speechless(原題)』(ABC)...1.71%

25.『Splitting Up Together(原題)』(ABC)...1.4%

26.『The Mick(原題)』(FOX)...1.27%

27.『LA to Vegas(原題)』(FOX)...1.25%

28.『The Last Man on Earth(原題)』(FOX)...1.14%

29.『Man With a Plan(原題)』(CBS)...1.1%

30.『A.P. Bio(原題)』(NBC)...1.02%

31.『エクソシスト』(FOX)...1%

32.『Great News(原題)』(NBC)...0.94%

33.『Superior Donuts(原題)』(CBS)...0.91%

34.『Ghosted(原題)』(FOX)...0.84%

35.『Kevin Can Wait(原題)』(CBS)...0.83%

36.『Champions(原題)』(NBC)...0.75%

37.『Alex, Inc.(原題)』(ABC)...0.66%

このランキングに入ったタイトルの一部はその後、更新あるいは打ち切りが決定している。ファンから支持を得ていても更新されるとは限らないが、この中からどのくらいの数の作品が最終的に生き残れるだろうか。(海外ドラマNAVI)

