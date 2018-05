日本でも空前の社会現象となり、 その後の海外ドラマブームの先駆けとなった 「ツイン・ピークス」が、25年の時を経て帰ってきた!この度、ブルーレイ&DVD「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」の予告編映像が解禁となった。

映画界の鬼才デイヴィッド・リンチが製作総指揮を手掛け、 海外ドラマの常識を打ち破った「ツイン・ピークス」。 最終回でローラ・パーマーがクーパー捜査官に 「25年後に会いましょう」と告げた まさにその“25年後”の世界を描くのが、今回の新作「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」(放送時タイトル:ツイン・ピークス The Return」)だ。 カンヌ国際映画祭での特別上映を皮切りに世界中を熱狂させ、 米「ローリング・ストーン」誌などの名立たるメディアが、 2017年No.1TVシリーズに選定するなど 「ツイン・ピークス」現象は25年経った今、再び盛り上がる。

この度解禁された、ブルーレイ&DVD「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」の予告編映像は、まさに前作で殺害されたローラ・パーマーがクーパー捜査官に「赤い部屋」で告げた「25年後に会いましょう」という、本作に繋がる場面から始まる。異なる場所で起きた「二つの残虐な事件」、クーパー捜査官が25年間閉じ込められていた「赤い部屋」、そのクーパー捜査官の分裂した自分=ドッペルゲンガー、不穏で謎に満ちた映像が続く中、ツイン・ピークスのお馴染みの登場人物たち、丸太おばさんや保安官事務所のホークやアンディ、そしてボビー・ブリッジス、受付嬢のルーシーなどの25年後の姿が映し出される。「ようこそ、デイヴィッド・リンチが仕掛ける、美しき、極上の迷宮へ。」というナレーションとともに、奇才デイヴィッド・リンチが25年後の今でもまったく衰えを感じさせない、極上の映像美の数々を魅せてくれる、予告編映像に仕上がっている。

■「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」

7月4日(水)より、ブルーレイ&DVDリリース

発売元:NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社 公式サイト:http://twinpeaks-dvd.jp/

(c) TWIN PEAKS PRODUCTIONS, INC. (c) 2018 Showtime Networks Inc.SHOWTIME and related marks are registered trademarks of Showtime Networks Inc.,A CBS Company. All Rights Reserved.