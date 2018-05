B'zの映像作品『Behind the Scene : The 29th Year』『B'z SHOWCASE 2017 -B'z In Home Town-』が6月15日から9月22日にかけて東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズほか全国で順次公開される。両作は、B'zの結成30周年を記念して6月15日まで東京・有楽町インフォスで開催されている展覧会『B'z 30th Year Exhibition “SCENES”1988-2018』のために作られたもの。『Behind the Scene : The 29th Year』は昨年29年目を迎えたB'zの姿を追った作品で、20作目のオリジナルアルバム『DINOSAUR』のレコーディング風景や、『LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”』のバックステージなどを映し出している。『B'z SHOWCASE 2017 -B'z In Home Town-』は昨年開催した同名ホールツアーから、2人の凱旋ライブとなった岡山の津山文化センター公演および愛知の豊中市立文化芸術センター公演のダイジェスト映像が収められている。同作は各劇場1週間の限定上映となり、2作に加え、新たに撮影されたメンバーのコメント映像も公開される。詳細はイベントのオフィシャルサイトで確認しよう。