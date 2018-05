人気ロックユニット「B'z」結成30周年を記念した大型エキシビション「B'z 30th Year Exhibition“SCENES”1988-2018」のために製作された映像作品が、6月15日から東京・TOHO六本木ヒルズほか全国の劇場で順次公開されることが決定した。

「B'z 30th Year Exhibition“SCENES”1988-2018」は、6月15日まで有楽町インフォス(1F)で開催されている大型エキシビション。劇場公開版では、エキシビション開催期間中に披露されている作品をDCP化。会期中の「前期(1988-2002)」で流れた「Behind the Scene:The 29th Year」と、「後期(2003-2018)」用の「B'z SHOWCASE 2017-B'z In Home Town-」の2編を繋いで1作品とし、6月15日〜9月22日の14週に渡り、日本全国でマラソン上映される。

「Behind the Scene:The 29th Year」は、17年の「B'z」29年目の活動を追った内容。20作目のオリジナルアルバム「DINOSAUR」のレコーディング風景や、「LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”」 のバックステージなど、普段目にすることができない貴重な映像で構成されている。

エキシビションでの上映が初となった「B'z SHOWCASE 2017-B'z In Home Town-」は、17年に開催された「B'z SHOWCASE 2017-B'z In Your Town-」をフィーチャー。松本孝弘と稲葉浩志の故郷での凱旋ライブとなった「津山文化センター」(7月22日)、「豊中市立文化芸術センター」(7月23日)でのパフォーマンスをダイジェストでとらえている。

なお、劇場公開版には、エキシビションのシアターでは未公開となるメンバーのコメント映像を追加する。鑑賞料金は1800円。