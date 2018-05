B’z結成30周年を記念して東京・有楽町インフォスで開催されている大型エキシビション(展覧会)『B’z 30th Year Exhibition “SCENES” 1988-2018』のために作られた映像作品が、6月15日から全国の映画館で上映されることが決定した。6月15日まで開催中のエキシビション会場で上映されている映像作品(前後編)をDCP化し、6月15日〜9月22日までの14週にわたって日本全国で“マラソン上映”。前期(1988-2002年)37分+後期(2003-2018)37分のプレミアム映像をつなぎ(75分予定)、全国の映画館で迫力ある映像と音を楽しむことができる。劇場用として、エキシビションのシアターでは未公開のメンバーのコメント映像が追加されている。本作はTOHOシネマズ六本木ヒルズほか全国の劇場で、6月15日から9月22日まで順次公開。■前期(1988-2002年)/Behind the Scene:The 29th Year2017年のB’z 29年目を追い、20作目のオリジナルアルバム『DINOSAUR』のレコーディング風景や、『LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”』のバックステージなど、普段目にすることができないメンバーの貴重な映像を上映。■後期(2003-2018年)/B’z SHOWCASE 2017 -B’z In Home Town-2017年に開催した『B’z SHOWCASE 2017 -B’z In Your Town-』。稲葉浩志の故郷、岡山津山文化センター(7月22日)、松本孝弘の故郷、大阪・豊中市立文化芸術センター(7月23日)の凱旋ライブの模様をダイジェストで上映。