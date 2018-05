"Work sucks, I know" (仕事なんてつまんない、知ってるさ)

01.

上司からのアドバイスに

反抗的な返答をする

02.

上司の愚痴で

同僚との絆を深める

03.

何でもやろうとする

04.

質問をするのが怖い

05.

同僚と仕事以外の話はしない

06.

不健康な食生活

