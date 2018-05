「スター・ウォーズ」シリーズでも圧倒的な人気を誇るキャラクターの1人“ハン・ソロ”の“知られざる若き日”を描く最新作『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』(6月29日(金) 公開)より、ロン・ハワード監督をはじめ、若きハン・ソロ役の新星オールデン・エアエンライク、謎の美女キーラ役のエミリア・クラーク、そしてハン・ソロの相棒チューバッカの超豪華キャスト陣の来日が決定!さらに、若き青年がいかにしてあの“ハン・ソロ”になったのか?キャストらが証言する特別映像も解禁となった。

ルーク、レイアと並び「スター・ウォーズ」を象徴するキャラクターの一人であるハン・ソロ。「スター・ウォーズ」シリーズの中で今でも絶大な人気を誇っており、本作ではその知られざる過去が明らかになる。そんな若きハン・ソロを演じるのは、3000人以上の中からオーディションで役を勝ち取ったオールデン・エアエンライク。巨匠スティーヴン・スピルバーグに才能を見出され、スターの道を歩むことになったオールデンは、なんと今回が初来日!オールデンは「日本にはずっと行ってみたかったんだ!初めての日本にとてもワクワクしているよ!日本の伝統的な旅館に行ってみたいな」と今から楽しみにしている様子。名優ハリソン・フォードから受け継いだ若きハン・ソロ役を見事に演じたオールデンが、初めて日本のファンの前に登場する。

さらにハン・ソロの幼馴染みで“運命を左右する謎の美女”キーラ役を演じたのは、大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』で一躍スターとなった大人気女優エミリア・クラーク。日本でも大人気のエミリアが演じるキーラは、ハン・ソロの仲間として一緒に冒険をする重要なキャラクターだ。サラ・コナー役で話題となった『ターミネーター:新起動/ジェニシス』以来3年ぶりの来日となる。さらに、かつてジョージ・ルーカスがメガホンを取った『アメリカン・グラフィティ』でハリソン・フォードと共演し、『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』の監督をジョージ・ルーカスから直々にオファーされたという逸話を持つロン・ハワード監督は、2014年以来4年ぶりの来日。「スター・ウォーズ」に多大な影響を与えた黒澤明とルーカスを通じて会ったことがあるというロン監督は、「日本の文化、侍の文化は『スター・ウォーズ』の美学のDNAだと思う。素早いアクションや予期せぬことが起こる部分など、本作にも黒澤映画から影響を受けた要素があるんだ」と日本文化からの影響を明かしている。ルーカスからの信頼が厚く、ハリソン・フォードとも親交が深いロン監督が作り上げた「スター・ウォーズ」作品に、ファンからの期待は高まるばかりだ。

さらにハン・ソロの相棒チューバッカは今年4月に来日し、ファンの大歓迎を受けて以来2度目の来日を果たすことに。チーム“ハン・ソロ”が日本に集結し、日本での初お披露目となるプレミアイベントに参加する予定。既に大きな盛り上がりを見せているアメリカに続き、「スター・ウォーズ」旋風が巻き起こることは間違いない。

■『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』

6月29日(金)より公開

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(c) 2018 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.