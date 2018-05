2018年4月15日に上海インターナショナルサーキットで開催された2018 中国グランプリ を観戦した F1 ファンのTim Binnionさんが、 ゲームボーイ のゲームカートリッジにデジタルカメラが付いた「ポケットカメラ」でレースの様子を撮影しており、独特の風合いの写真が撮れています。I Shot the Chinese Grand Prix with a 0.016 Megapixel Game Boy Camera from 1998 - Album on Imgurhttps://imgur.com/a/0jUHCGuHardSleeperがI Shot the Chinese Grand Prix with a 0.016 Megapixel Game Boy Camera from 1998について記入したコメントhttps://www.reddit.com/r/formula1/comments/8hx33s/i_shot_the_chinese_grand_prix_with_a_0016/dyn4war/Formula 1 Fan Took A Game Boy Camera To A Race, And The Photos Are Fantastichttps://kotaku.com/formula-1-fan-took-a-game-boy-camera-to-a-race-and-the-1825905143「ポケットカメラ」は1998年に発売されたゲームボーイ用ソフトで、ゲームカートリッジにデジタルカメラが付いたものです。ポケットカメラではモノクロ4階調でわずか14336(縦112×横128)ピクセルの写真を撮影できるというもの。Binnionさんはこれまで任天堂の携帯ゲーム機で遊んだことがなかったそうですが、2017年のクリスマスにふとしたキッカケからゲームボーイカラーとポケットカメラを購入します。ポケットカメラを購入した理由は、ポケットカメラで写真撮影するアーティストがいることを知っていて興味を持っていたからです。これがBinnionさんが購入したゲームボーイカラー&ポケットカメラ。一緒に写っている右端のものはポケットカメラに装着するために購入したスマートフォン用のズームレンズで、右から2番目に置かれている白色の物体は、スマートフォンレンズをポケットカメラに装着するために3Dプリンターで出力したアタッチメントだそうです。ポケットカメラの性能は前述の通りなので、高速走行しているフォーミュラカーを撮影するのは非常に困難です。しかし、Binnionさんはヘアピンカーブの出口近くの観戦席のチケットをゲットしたため、速度が低下した瞬間を見事撮影することに成功しました。Binnionさんがポケットカメラで撮影した写真は以下の通り。ヘアピンカーブを抜けてくるフォーミュラカーの様子ズームレンズで拡大してパシャリそのまま走り抜けていきました。他にも複数の写真を撮影しています。セーフティカーらしき姿も撮影されています。フォーミュラーカーを撮影するカメラマンの姿も写り込んでいました。「F1」のモニュメントなお、Binnionさんは自身のInstagramアカウント上でも以下のようにポケットカメラで撮影した写真を公開しています。