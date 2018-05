子供への性的虐待や暴行が増えている昨今、子供が生まれた時から“同意”を求める文化を学ばせ習慣づけするために「 おむつ 替え時には、赤ちゃんの許可を得ることが大切」とある専門家が発言した。しかしこの発言がソーシャルメディアで物議を醸している。『The Independent』『Mirror』などが伝えた。自身のツイッターアカウントで「性教育専門家・作家・演説家」とPRしているディーン・カーソンさんは、このほど米メディア『ABC』に出演し「赤ちゃんのおむつ交換時に、親は赤ちゃんに『今からあなたのおむつを替えるけれど、いい?』と尋ねるべき」と話した。3歳以上の子供たちと関わる仕事をするカーソンさんは、専門家として次のように述べている。「まだ言葉がわからない赤ちゃんは、尋ねられても『うん、いいね。ママ、替えてほしいな』とは言いませんし、こちらもそんな同意を期待することはないでしょう。ですが親がそう問いかけた時、一呼吸おいて赤ちゃんの反応をうかがうことが大切なのです。そして赤ちゃんの身振りを観察してアイコンタクトを取り、赤ちゃんに許可を求められた時には同意することが大切なのだと習慣として教え込むことが重要なのです。同意の大切さを習慣づけておくと、成長していくうえで子供にも意見や質問に対する答えを言う権利があることを学ばせることができ、良い会話環境を作り出すことができます。」カーソンさんは、早い段階で子供たちに同意の重要さを教えておくことを親たちにもアドバイスしているという。しかしこの発言は、ネット上で物議を醸すこととなった。「赤ちゃんのおむつ交換を性的なものと見ているからこその意見だと思う。そういうふうに捉えること自体がおかしい。」「言葉もわからない赤ちゃんにおむつ交換の許可を得ろですって!? クレイジー過ぎる。次は『今から母乳をあげるけどいい?』『今から離乳食与えるけどいい?』って尋ねなきゃならないの!? バカバカしいったらないわ!」「赤ちゃんが話せないのだから、許可を得る意味はないと思うんだが。」「おむつが汚れていたら許可もなにもあったもんじゃないわ。さっさと替えないと皮膚がただれるとか問題になるでしょうが。」「子供に同意を得ることは確かに大切なことだとは思う。けど、赤ちゃんのおむつ交換時にまでって…人生でこんな困惑したことないわ。小さい子は親が全面的に面倒を見なきゃならないし、子供も親に完全に頼っているのよ。いちいち許可を得る問題ではないでしょ。衛生管理の面でも、子供の同意より親がきっちりとしなきゃならないのよ。この人、何を言ってるんだか…!」「3か月の娘は、私に一度も許可してくれないわ! だけど毎日おむつ交換してるわよ。こんな発言、ジョークでしかないわね。」「何をもって自分のことを“専門家”と言うのか…疑問だね。悪いけど彼女のアドバイスは受けいれられないな。」カーソンさんのFacebookには発言に対してだけでなく、容姿までを批判する声が集中したようで、現在アカウントは削除されてしまった。このニュースを知った人からも「じゃあ、もし赤ちゃんが“NO”と受け取れるようなジェスチャーをしたらどうするの? 汚れたおむつを替えないっていうの?」「私は子供の時、自分の同意なんかなく学校に行かされたわ。でもそれは親が決めることであって、そういうものだと思っていたからよ。それと同じことなのでは? 子供も親が自分のために最善を尽くすということを知るべきだと思うけど」「こういうことをテレビで発言する人がいる世の中になったということが怖い」といった声があがっている。画像は『Mirror 2018年5月10日付「‘I’m going to change your nappy, is that OK?’: Expert claims parents should ask babies for permission before changing diaper」(Image: ABC)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)