Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢Ìò½ê¹»Ê¡õ¡Ø¥ë¡¼¤Î¤¦¤¿¡ÙÅòÀõÀ¯ÌÀ´ÆÆÄ¤òÆÃ½¸¾å±Ç
¡¡º£Ç¯¤Ç31²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌò½ê¹»Ê¤È¡¢¡ØÌëÌÀ¤±¤ò¹ð¤²¤ë¥ë¡¼¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅòÀõÀ¯ÌÀ´ÆÆÄ¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢Ìò½ê¹»Ê¡õ¡Ø¥ë¡¼¤Î¤¦¤¿¡ÙÅòÀõÀ¯ÌÀ´ÆÆÄ¤òÆÃ½¸
¡¡¡Ø¥Ð¥Ù¥ë¡Ù¡ØShall we ¥À¥ó¥¹¡©¡Ù¡ØCURE¡ÙÅù¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¤Ç¤¢¤ëÌò½ê¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò±Ç²èº×ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ëJapan NowÉôÌç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸¶ÅÄâÃ¿Í´ÆÆÄ¡¢´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤òÆÃ½¸¡£ºòÇ¯¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡¢Áó°æÍ¥¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢µÜùõ¤¢¤ª¤¤4Ì¾¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìò½êËÜ¿Í¤Ïº£²ó¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌò¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÃÑ¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¡¢¼ºÇÔ¤À¤é¤±¤Ç¤â¡¢°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬½ª¤ë¤È¡Ø¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÆÇ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡©¡×¤ÈÌò¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ö°ÃÌî½¨ÌÀ¤ÎÀ¤³¦¡×¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¡¡ºÙÅÄ¼é¤ÎÀ¤³¦¡×¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ö¸¶·Ã°ì¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÆÃ½¸¤Ï¡¢ºòÇ¯¡ØÌëÌÀ¤±¤ò¹ð¤²¤ë¥ë¡¼¤Î¤¦¤¿¡Ù¤ÇÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¡¦¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×Ä¹ÊÔÉôÌç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¾Þ¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅòÀõ¤òÆÃ½¸¡£
º£Ç¯¡¢Ì¾ºî¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥ó¡×¤ò´°Á´¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¡ØDevilman Crybaby¡Ù¤ò¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤·¡¢À¤³¦¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅòÀõ¤À¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤éºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Î¤Ä¤¤¤¿ÆÃ½¸¾å±Ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬ºÆ¤ÓÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë»ö¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Ì¤¤À¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂè31²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ï10·î25Æü¤«¤é11·î3Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¡¢EX¥·¥¢¥¿¡¼¤Û¤«¤Ç³«ºÅ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢Ìò½ê¹»Ê¡õ¡Ø¥ë¡¼¤Î¤¦¤¿¡ÙÅòÀõÀ¯ÌÀ´ÆÆÄ¤òÆÃ½¸
¡¡¡Ø¥Ð¥Ù¥ë¡Ù¡ØShall we ¥À¥ó¥¹¡©¡Ù¡ØCURE¡ÙÅù¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¤Ç¤¢¤ëÌò½ê¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò±Ç²èº×ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ëJapan NowÉôÌç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸¶ÅÄâÃ¿Í´ÆÆÄ¡¢´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤òÆÃ½¸¡£ºòÇ¯¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡¢Áó°æÍ¥¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢µÜùõ¤¢¤ª¤¤4Ì¾¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìò½êËÜ¿Í¤Ïº£²ó¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌò¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÃÑ¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¡¢¼ºÇÔ¤À¤é¤±¤Ç¤â¡¢°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬½ª¤ë¤È¡Ø¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÆÇ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡©¡×¤ÈÌò¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ö°ÃÌî½¨ÌÀ¤ÎÀ¤³¦¡×¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¡¡ºÙÅÄ¼é¤ÎÀ¤³¦¡×¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ö¸¶·Ã°ì¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÆÃ½¸¤Ï¡¢ºòÇ¯¡ØÌëÌÀ¤±¤ò¹ð¤²¤ë¥ë¡¼¤Î¤¦¤¿¡Ù¤ÇÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¡¦¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×Ä¹ÊÔÉôÌç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¾Þ¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅòÀõ¤òÆÃ½¸¡£
º£Ç¯¡¢Ì¾ºî¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥ó¡×¤ò´°Á´¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¡ØDevilman Crybaby¡Ù¤ò¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤·¡¢À¤³¦¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅòÀõ¤À¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤éºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Î¤Ä¤¤¤¿ÆÃ½¸¾å±Ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬ºÆ¤ÓÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë»ö¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Ì¤¤À¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂè31²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ï10·î25Æü¤«¤é11·î3Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¡¢EX¥·¥¢¥¿¡¼¤Û¤«¤Ç³«ºÅ¡£