映画『PRINCE OF LEGEND』が2019年春に公開される。同作は『HiGH&LOW』シリーズをプロデュースしたTEAM HI-AXが贈る新プロジェクト「プリンスバトルプロジェクト」の一環で製作。同プロジェクトは個性豊かな王子たちが「トップオブザプリンス」である「伝説の王子」を目指して争いを繰り広げる「祭エンタテインメント」企画で、映画化に加えてドラマ、ゲーム、ライブなどの展開も予定されている。セレブ王子・朱雀奏役を演じるのは片寄涼太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)。ヤンキー王子・京極尊人役を鈴木伸之(劇団EXILE)、尊人の弟・京極竜役を川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、「美容師王子」役を清原翔が演じる。さらにGENERATIONSの佐野玲於、関口メンディー、劇団EXILEの町田啓太、THE RAMPAGEの吉野北人、男性エンターテインメント集団「男劇団 青山表参道X」の飯島寛騎、塩野瑛久らもキャストに名を連ねる。登場人物は7つのチームに分かれており、片寄演じる朱雀奏率いる「Team奏」、鈴木伸之演じる京極尊人率いる「Team京極兄弟」をはじめ、「Team生徒会」「Teamネクスト」「Team先生」「Team3B」「Team理事長」で構成される。詳細はオフィシャルサイトで確認しよう。監督は『兄に愛されすぎて困ってます』などの河合勇人と『仮面ティーチャー』などの守屋健太郎。あわせてプロジェクト発表映像が公開。様々な王子を演じるキャストのビジュアルが確認できる。