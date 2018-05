『HiGH&LOW』をプロデュースしたHI‐AXチームがおくる、“女の子”として生まれたすべての女子たちの“シンデレラ願望”を叶える、刺激的かつ極上のプロジェクト“プリンスバトルプロジェクト”の始動が発表された。片寄涼太や佐野玲於をはじめとする今をときめくイケメンが集結し、2019年春に映画『PRINCE OF LEGEND』が公開されるほか、ドラマ、ゲーム、ライブ、イベントも決定している。圧倒的なルックスを誇る王子たちがハイレベルな争いを繰り広げ、“伝説の王子”が誕生するという本作。“胸キュン”の次元を超え、今までの常識を覆し、「セレブ王子」「ヤンキー王子」「生徒会長王子」など個性豊かな王子の中から理想の王子を見つける「新時代 “祭”エンタテインメント」が展開される。本プロジェクトを彩る“王子”キャストも発表され、「Team 奏」のセレブ王子・朱雀奏を演じるのは、GENERATIONS from EXILE TRIBEのボーカル・片寄涼太。また、飯島寛騎が同チームの下剋上王子・鏑木元を、塩野瑛久が同チームのメガネ王子・久遠誠一郎を演じる。GENERATIONSからは、「Team 生徒会」の生徒会長王子・綾小路葵役で佐野玲於、金髪SP王子・ガブリエル笹塚役で関口メンディーが参戦。「Team 京極兄弟」のヤンキー王子・京極尊人を演じるのは、劇団EXILEメンバーの鈴木伸之。同じく劇団EXILEの町田啓太は「Team 先生」の先生王子・結城理一役で出演。尊人の弟である竜役は、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカル・川村壱馬が担当する。同グループのもう1人のボーカルである吉野北人は、「Team ネクスト」のダンス王子レッド・天堂光輝役を務める。また、同チームの日浦海司役は藤原樹、小田島陸役は長谷川慎となった。一方、「Team 3B」の美容師王子・嵯峨沢ハルに扮するのは清原翔。同チームのメンバーとして、遠藤史也がバーテンダー王子の翔、兒玉太智がバンドマン王子のTAICHIを演じる。その他にも、聖ブリリアント学園理事長・実相寺光彦役で加藤諒が、理事長秘書の服部悠太役で大和孔太が登場する。キャスト情報とともに解禁されたプロジェクト発表映像には、王子選手権に参加する王子たちの姿がそれぞれ収められている。映画『PRINCE OF LEGEND』は2019年春公開。