全人類が待ち望んだ、映画を超えた史上空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。シリーズでも圧倒的な人気を誇るキャラクターの1人“ハン・ソロ”の“知られざる若き日”を描く「スター・ウォーズ」最新作『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』(6月29日(金) 公開)。全世界中のファンが公開を待ち望む中、本作のワールド・プレミアが5月10日(木)(日本時間5月11日(金))に行われた。

ロン・ハワード監督をはじめ豪華キャストが集結する中、“伝説のジェダイ”ルーク・スカイウォーカーを演じたマーク・ハミルや、オビ=ワン・ケノービを演じたユアン・マクレガー、そしてシリーズの生みの親ジョージ・ルーカスも登場!ついに世界で初めて本作がお披露目され、愛すべき悪党ハン・ソロの活躍に世界中のファンが大熱狂の渦に包まれた。

レッドカーペットには若きハン・ソロを演じたオールデン・エアエンライクやチューバッカ、謎の美女キーラ役のエミリア・クラーク、ハリウッドの巨匠ロン・ハワード監督ら豪華キャスト陣が自信に溢れた顔で大集合!世界中から大きな注目を浴びている新星オールデン・エアエンライクは「数年間ずっと取り組んできたこの作品を、ついにファンのみんなに見てもらえてとても素晴らしい気分だよ!」と大興奮!いよいよ世界で初披露される本作については「チューバッカと一緒に色々なシーンを演じて本当に最高だった。それにキャストやクルーが信じられないほど素晴らしい才能に溢れていて、彼らと一緒に作り上げられたことがとても嬉しいよ」とコメントした。さらにハン・ソロの幼馴染で謎の美女キーラを演じたエミリア・クラークは、美しい金髪に肩出しのセクシーな赤いドレスに身を包んで登場!謎の美女キーラについて「キーラはとてもミステリアスだから、彼女から目を離さないでね。何をしようとしているのか、しっかり見張っておくべきなの。でもキーラはすごくかっこ良いし、ハン・ソロのことをよく知っている重要なキャラクターよ」と明かした。

そして様々な豪華ゲストが登場する中、なんとシリーズの生みの親であるジョージ・ルーカスと、“伝説のジェダイ”ルーク・スカイウォーカーを演じたマーク・ハミルもレッドカーペットに登場!会場のボルテージは一気に最高潮となった。オールデン・エアエンライクとジョージ・ルーカスが肩を組むと、会場からは大きな歓声と拍手が。さらにルーカスは「エピソード1」の監督をオファーしたこともあり友人でもある、本作でメガホンを取ったロン・ハワード監督と笑顔で談笑し、写真撮影に応じるなど2人の長年の厚い信頼関係が伝わってくる和やかな様子を見せた。ルーカスも本作には相当な期待を寄せているようだ。さらにロン・ハワード監督も「この作品はローレンス・カスダンが死ぬほど書きたがっていたストーリーなんだ。予想がつかない展開に加えて、派手なアクションやユーモアもあり、ドラマチックな人間関係もある。観客が驚きのサプライズがたくさんあるはずだ」と力強いコメントで自信たっぷり。「スター・ウォーズ」旋風はまだまだ世界中で冷める気配がなく、豪華キャスト陣も大熱狂のワールド・プレミアとなった。

そしてついにこの日、世界で初めて上映された本作。誰もが知りたかったハン・ソロの知られざる過去が明らかになり、プレミアでいち早く鑑賞した人々から、興奮と大絶賛の声が SNS 上で次々と広がっている。「オールデンは間違いなくハリソン・フォードの後継者だ」、「オールデンはまさに完璧なハン・ソロを演じている」など、大傑作となっていることは間違いなさそうだ。ジョージ・ルーカスからの信頼も厚いロン・ハワード監督、そして「エピソード5」、「エピソード6」で脚本を手がけ、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』でも脚本に携わった<ハン・ソロを誰よりも知る男>ローレンス・カスダンとその息子であるジョン・カスダン脚本を務めるだけあり、ファンからの期待値も高い本作。ルークやレイアと出会う前の若きハン・ソロが繰り広げる怒涛の大冒険は、どんな波乱と興奮に満ちているのか!?

■『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』

6月29日(金)より公開

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(c) 2018 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.