¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡ÙÀ¤³¦´Ñ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ËÀøÆþ¡¢·ã¥ì¥¢±ÇÁü¤Ë¡È¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¡É¤ÎÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤â¡ª
±Ç²è¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÅÔÆâ¡¦TOWER RECORDS CAFE É½»²Æ»Å¹¤Ç¤Ï5·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥«¥Õ¥§¤¬³«ºÅÃæ¡£¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë5·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS¤¬ÀøÆþ¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥É¥Ã¥×¥ê¿»¤ì¤ë¡ª
¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢11:00¤Î³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÅ¹Æâ¤ÏËþÀÊ¤Ë¡£¡Ê¢¨º®»¨»þ¤Ï»þ´ÖÀ©¸Â75Ê¬À©¤ª¤è¤ÓÀ°Íý·ôÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À°Íý·ôÇÛÉÛ¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞTwitter¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£TOWER RECORDS CAFE É½»²Æ»Å¹¡§@TRC_Omotesando¡Ë¡£
µÒÁØ¤Ï¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤äÃËÀµÒ¤âÂ¿¤¯ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤ÎÅ¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¡£¥Ò¥å¡¼¡õ¥¥¢¥é¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¡ª
Å¹Æâ¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î·àÃæ¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®Æ»¶ñ¤Î¥×¥í¥Ã¥×Å¸¼¨¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡õ¥¥¢¥é¡¦¥»¥È¥ë¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¤¬¤â¤é¤¨¤ë±þÊç·ô¡Ê¢¨É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡Ë¤òÅ¹Æ¬¤Î±þÊçÈ¢¤ËÅêÈ¡¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ë´ò¤·¤¤´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¢¨±þÊç¡ºÀÚ¡§2018Ç¯5·î27Æü¡ÊÆü¡Ë22:00¡Ë¡£¡ÈºÇ¹â¤Î¥·¥ç¡¼¥Þ¥óº²¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª
¤Þ¤¿¡¢ËÜË®½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëËÜÊÔ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ÎÊü±Ç¤â¡£Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡Ö·àÃæ¶Ê¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¡Ê·î¡¦¿å¡¦¶â¡Ë¡¢ ¡Ö»£±Æ¸½¾ì¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¡Ê²Ð¡¦ÌÚ¡Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ê¢¨Êü±Ç»þ´Ö¤Ï¡11:00¡Á¢14:00¡Á£17:00¡Á¤20:00¡Á ¤Î³ÆÆü4²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£ÅÚ¡¦Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°Twitter¡Ê@TRC_Omotesando¡Ë¤Ê¤É¤Ç¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢É¡¤«¤éÈéÉæ¤¬¤ó¤òÅ¦½Ð¤·¡¢¡È²Î¤¦¤³¤È¡É¤ò°å»Õ¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬¡ÈFrom Now On¡É¤òÇ®¾§¤¹¤ë°ìËë¡£²¿ÅÙ¤«½ý¸ý¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ê¡¢½Ð·ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¬¡¢·àÃæ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤«¤é¡ÈºÇ¹â¤Î¥·¥ç¡¼¥Þ¥óº²¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£P.T.¥Ð¡¼¥Ê¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¤êµÇ°»£±Æ¡ª
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥óÊ±¤¹¤ëP.T.¥Ð¡¼¥Ê¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î°áÁõ¡Ê¥ì¥×¥ê¥«¡Ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Ê¥à¤ÎÀÖ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
³Æ¡¹¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£°áÁõ¤ÎÅ¸¼¨¤Ï´ü´Ö¤´¤È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥Ð¡¼¥Ê¥à¡Ê¾ïÀß¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢5·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á5·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥ê¥ó¥É¡¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ð¡¼¥Ê¥à¤Î°áÁõ¤¬¡¢5·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥«¡¼¥é¥¤¥ë¡¿¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼¤Î°áÁõ¤¬ÊÂ¤Ö¡£À¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿ô¡¹
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ê¥à¤Î¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¥Ã¥¤ÈÀÖ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿µ¤ÉÊ¹â¤¤¥×¥ì¡¼¥È¡ÖThe Greatest Show¡×¡Ê1,600±ß¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²ÎÀ¼¤Î¥ì¥Æ¥£¡¦¥ë¥Ã¥Ä¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÖThis Is Me¡×¡Ê1,500±ß¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥Ê¥à°ì²È¤ò°ì»®¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡ÖA Million Dreams¡×¡Ê1,500±ß¡Ë¡¢Èþ¤·¤¯¥í¡¼¥×¤ÇÃè¤òÉñ¤¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤È¥¢¥ó¤Î´Å¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¤Îø¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤ò¥±¡¼¥¥×¥ì¡¼¥È¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡ÖRewrite the Stars¡×¡Ê1,700±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥À¡¼ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢1ÉÊ¤Ë¤Ä¤¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£¡Ê¢¨Á´8¼ï¡¿1ÉÊ¤Ë¤Ä¤1Ëç¡Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎVR±ÇÁüÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë±ÇÁü¤ò360ÅÙ¤ÎVR¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤é¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¦¥·¡¼¥ó¤òÀµÌÌ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢ÇØ¸å¤Ë¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¼é¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌó4Ê¬´Ö¤Î±ÇÁü¤È²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡ÙÌ¾¾ìÌÌÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á¹ç¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£
VR±ÇÁü¤Ï¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥Õ¡¼¥É¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤ò1ÉÊ¤º¤Ä³Ú¤·¤á¤ë¡ÖSHOW MUST GO ON¡×¡Ê3,600±ß¡Ë¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ßÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£VRÂÎ¸³ÉÕ¥³¡¼¥¹¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥À¡¼ÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡È¥¥ã¥¹¥È¥«¡¼¥É¡É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¢¨Á´6¼ï¡¿1¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤1Ëç¡Ë¡£¡È¥Ð¡¼¥Ê¥à¥µ¡¼¥«¥¹Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É¡É¤Ê¤ÉËÉÙ¤ÊÆÃÅµ¤¬¥¹¥Æ¥
¤µ¤é¤Ë¡¢Íè¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡È¥Ð¡¼¥Ê¥à¥µ¡¼¥«¥¹Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É¡É¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆËÜ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î¡ÈÆüÉÕ¤Î°Û¤Ê¤ë¥ì¥·¡¼¥È¡É3Ëç¤ò¥ì¥¸¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢·ÈÂÓ¤ËÅ½ÉÕ¤±¤ÆIC¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆÃÅµ¡È¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ý¡¼¥Á¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¡É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
Å¹Æ¬¤ÇBlu-ray¡õDVD¤Î¹ØÆþ¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆTOWER RECORDS CAFE É½»²Æ»Å¹¸ÂÄê¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤´Í½ÌóÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¤Î½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¤´¹ØÆþ»þ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡ßTOWER RECORDS¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttp://tower.jp/tgscafe¡Ë±Ç²è¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¼Âºß¤Î¿ÍÊªP.T.¥Ð¡¼¥Ê¥à¤ÎÌî¿´¤ÈÁÛÁüÎÏ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¶õÁÛ²È¤Î¥Ð¡¼¥Ê¥à¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÌî¿´¤Ç¥·¥ç¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿°ìÂç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡ØLOGAN¡¿¥í¡¼¥¬¥ó¡Ù¤Î¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬¼ç¿Í¸øP.T.¥Ð¡¼¥Ê¥à¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¥¥¢¥é¡¦¥»¥È¥ë¡¢¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Õ¥í¥ó¡¢¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
5·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëBlu-ray¡õDVD¤Î½é²óÀ¸»ºÈÇ¤Ë¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Î»ì¤ò¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿40¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ª¤è¤Ö¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¸ø¼°¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¤òÉõÆþ¡£ËÜÊÔ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¡¦¥¢¥í¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤¿100Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¹ë²Ú±ÇÁüÆÃÅµ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Á¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ±ÇÁüÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡ÙBlu-ray¡õDVD¤Ï5·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¿5·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®
©2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É