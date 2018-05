4月29日〜5月3日の日程で中東を訪問していた安倍首相は2日、イスラエルのネタニヤフ首相と会談を行った。夜には互いの夫人も交えての夕食会に出席したが、その際に出されたデザートがイスラエル国内で大きな批判を受けている。

◆有名シェフが独創的すぎる? 靴の中にチョコ

夕食会の食事を担当したのはイスラエルの有名シェフ、モシェ・セゲフ氏。セゲフ氏は、自身のインスタグラムに安倍首相夫妻、ネタニヤフ首相夫妻とともに映った写真(上)や、靴の形の器に入ったチョコレートの写真(下)を投稿した。

