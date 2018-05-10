ÉáÄÌ¤Î¥«¥Õ¥§¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦!?Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§5Áª
¡ÖÉáÄÌ¤Î¥«¥Õ¥§¤¸¤ã¤â¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡È¥â¥Î¡É¤è¤ê¡È¥³¥È¡É(ÂÎ¸³)¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡È¥×¥é¥¹¡û¡û¡É¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤ÇÏÃÂê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¤ò5¤Ä¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿Í²û¤³¤¤¥«¥ï¥¦¥½¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¥«¥Õ¥§¡Ö¤«¤ï¤¦¤½¥Õ¥ì¥ó¥º¡×
¢£ ¥×¥é¥¹¡É½ñÀÒ¡É¡ªÅÔ²ñ¤Ë¤Ç¤¤¿¿·¤·¤¤±£¤ì²È
¡Ö¥é¥ó¥×¥é¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥«¥Õ¥§¡×(Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è)¤ÏÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¤òÊ»Àß¤·¤¿¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡£1³¬¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤ÏÎ¹¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó3000ºý¤Î½ñÀÒ¤¬¤¢¤ê¡¢1¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ì¤Ð¹¥¤¤Ê¤À¤±ÆÉ½ñ¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¡£Âç·¿½ñÅ¹¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤½ñÀÒ¤â¤¢¤ê¡¢¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥Õ¡¼¥É¤òËÉÙ¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅ¹Æâ¤Ï¼Ì¿¿»£±Æ¤âOK¤À¡£
Ê»Àß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤´¤È¤Ë°ã¤¦ËÜ¤¬¿ôºýÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ½ÉÇñ¼Ô¤Ï¥«¥Õ¥§¤ÎËÜ¤ò1ºýÉô²°¤Ë»ý¤Á¤³¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶Ë¾å¤ÎÆÉ½ñ¥¿¥¤¥à¤ò¤¿¤Î¤·¤á¤ë¡£Wi-Fi¤ä½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤â¤¢¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤Î¤è¤¦¡£ÎÉ½ñ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¤¤»þ¤Ë¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£ ¥×¥é¥¹¡ÈÌôÁ·¡É¡ªÌô¶É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë·ò¹¯»Ö¸þ¥«¥Õ¥§
¡ÖÌôÁ·¥«¥Õ¥§ ¤ß¤º¤È¤¡×(´ôÉì¸©´ôÉì»Ô)¤ÏÊ¿À®Ä´ºÞÌô¶É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌôºÞ»Õ´Æ½¤¤Î¤â¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁÍý¶µ¼¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿©¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë·ò¹¯¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌôÁ·Ãã(432±ß)¤¬¿Íµ¤¤À¡£Å¹Æâ¤Ë¤ÏÌô¶É¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ì°µ¤ÎÂ¬Äê¤Ê¤É¡¢µ¤·Ú¤Ë·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ ¥×¥é¥¹¡ÈÉ÷Ï¤¡É¡ª¥«¥Õ¥§´¶³Ð¤ÇÄ¹µï¤Ç¤¤ë¿·´¶³Ð²¹Àô
»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅ·Á³²¹Àô ¥æ¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬2017Ç¯11·î¤Ë¡Ö»ÍÆü»Ô²¹Àô ¤ª¤Õ¤ícafé Åò¼éºÂ(¤æ¤â¤ê¤¶)¡×¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£µÙ·Æ½ê¤ÇÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢Âç½°±é·à¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ë²á¤´¤»¤ë»ÜÀß¤Ø¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤â¤¢¤ê¡¢½ÉÇñ¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢¹âÇ»ÅÙÃº»À²¹Àô¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÉ÷Ï¤¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤´¤¦¡£
¢£ ¥×¥é¥¹¡È»¨²ß¡õËÜ¡É¡ª¤·¤ã¤ì¤¿»¨²ß¤äËÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤Î¡ÖBOOK ZAKKA STATIONERY CAFEDINING ËÀîÆ²¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦½ñÅ¹¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£±ü¤Ë¤Ï120ÀÊ¤Î¥«¥Õ¥§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¡¼¥É¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤½¤í¤¦¡£¥Ù¡¼¥¹¤¬½ñÅ¹¤Ê¤Î¤Ç»¨»ï¤ä½ñÀÒ¤ÏÂ¿¿ô¡£½÷À¸þ¤±¤ÎËÜ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¢£ ¥×¥é¥¹¡ÈÆ°Êª¡É¡ª ¥«¥ï¥¦¥½¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëÌþ¤·¤Î¶õ´Ö
¡Ö¤«¤ï¤¦¤½¥Õ¥ì¥ó¥º¡×(Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è)¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ï¥¦¥½¤ä¥×¥ì¡¼¥ê¡¼¥É¥Ã¥°¡¢¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¾®Æ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¡£60Ê¬¤Î»þ´ÖÀ©¤Ç¡¢Æþ¾ìÎÁ¤òÊ§¤Ã¤ÆÆþ¾ì¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ïº®»¨¤¹¤ë¤Î¤ÇÍ½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¡ÊÅì³¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦Åì³¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼ÊÔ½¸Éô¡Ë