幼稚園に通うくらいの小さな子供は、まだまだ自分のことだけを考えているのが普通だ。

ところが、今回ご紹介するペイトンちゃんは6歳ながら、先生をビックリさせるような優しさを見せ称賛されている。

米ルイジアナ州に住むペイトンちゃんの姉と思われるカットさんは、幼稚園の先生からの手紙をTwitterに投稿した。

“In a world where you can be anything, be kind.”

Peyton is only 6 but believe me when I say she is going to change the world one day.

And yes, I did cry. pic.twitter.com/1NltpIS6p4

- KATT (@_Kattaway) 2018年5月4日