¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡Û¤³¤ì¤¾Âç¿Í¥Õ¥é¥Ú!! ¡Ö¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤ÏÂç¿Í¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¶ìÌ£¤¢¤ê¡ª ¤¿¤À¤·¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¹â¤¤¤è¡Ä
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï2018Ç¯5·î9Æü¤«¤éÂç¿ÍÀ¤Âå¸þ¤±¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡£¥¹¥¿¥Ð¤Ï¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¾ì¥ß¥é¥Î¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¡×¤ò¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ë¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ëÂç¿Í¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï´üÂÔÅÙÂç¤À¤ï¡Ä¡Ä¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁáÂ®°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÂç¿Í¥Õ¥é¥Ú¡¢ºÇ¹â¡£¤¼¤ÒÄêÈÖ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤¾¡ª
¡Ú¶ìÌ£¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡Û
¥¹¥¿¥Ð¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤Û¤É´Å¤¤¥Õ¥é¥Ú¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂç¿Í¥Õ¥é¥Ú¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â´Å¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¶ìÌ£¤â¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ð¥«¥Ã¥×¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤¬¥Ë¥ä¥ê¡£
°û¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¶ìÌ£¤ò¤½¤ê¤ã¤â¤¦¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¶ì¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Å¤ß¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À´Å¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë±ü¿¼¤¤´Å¤µ¡Ä¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ!?
¡Ú¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥å¥¬¡¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡Û
¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÄêÈÖ¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î°û¤ßÊý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥å¥¬¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤À¤«¤é¸åÌ£¥¹¥Ã¥¥ê¤À¤±¤É±ü¿¼¤¤´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¡£¥¹¥¿¥Ð¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥Õ¥é¥Ú¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç¿Í¥Õ¥é¥Ú¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ê¤¤¤è¡Û
¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬Âé¸ïÌ£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ê¤·¡ª¡¡¤À¤«¤éº®¤¼¤Æ¤âÌ£¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¡£°û¤ß½ª¤ï¤ëºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤í¶ì¤µ¤È¤Û¤í´Å¤µ¤Ë¿»¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Á¤ç¤Þ¤Æ¤è¡¢¥«¥í¥ê¡¼¹â¤Ã¡ª¡Û
¤½¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç424kcal¤Ç¤·¤¿¡£¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¹â¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡Ê420kcal¡Ë¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÊÇòÌÜ¡Ë
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¶ìÌ£¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¿¥Ð¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¤¬¤¨¤é¤Ù¤ë¤è¡ª¡Û
º£²ó¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥µ¥¤¥º¤«¤é¥ô¥§¥ó¥Æ¥£¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¡Ë¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤¬510±ß¡¢¥È¡¼¥ë¤¬550±ß¡¢¥°¥é¥ó¥Ç¤¬590±ß¡¢¥ô¥§¥ó¥Æ¥£¤¬630±ß¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¤è¡£
Âç¿Í¥Õ¥é¥Ú¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÄ¶¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ËõÃã¤È¤«¶ìÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥é¥Ú¤ò¤É¤ó¤É¤ó¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡Á¡¢¤½¤·¤Æ¤Ç¤¤ì¤ÐÄã¥«¥í¥ê¡¼¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡§¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
»£±Æ¡¦¼¹É®=É´Â¼¥â¥â (c)Pouch