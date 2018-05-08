アディダス(adidas)がア ベイシング エイプ(A BATHING APE)、ネイバーフッド(NEIGHBORHOOD)、ホワイトマウンテニアリング(White Mountaineering)とのコラボレーションアイテムを2018年5月30日(水)に発売する。

また、2018年5月14日(月)から29日(火)まで新宿伊勢丹メンズ館で開催する限定ショップ「adidas 勝色 Collection(アディダス カチイロコレクション)」において先行販売を行う。

2018 FIFA ワールドカップロシア開幕に向けて開催される「adidas 勝色 Collection」では、日本のサッカーサポーターの想いを一つにするべく、サッカー日本代表ユニフォームなどの展示・販売を行う。

日本を代表する3つのストリートウェアブランドとのコラボレーションアイテムは、サッカー日本代表ユニフォームのコンセプトである「勝色」がテーマ。各ブランドにとっての「勝色」を表現したトラックトップやTシャツ、シューズがラインナップした。

「ア ベイシング エイプ」は、日本国旗の"日の丸"をイメージし、全体を赤で統一して熱い戦いや闘争心を表現。「ネイバーフッド」は、アディダスとの共通イメージカラーであるブラックに、稲妻イエローで"突破"の字を施した。「ホワイトマウンテニアリング」は、"伝統あるスポーツ"にちなんでクラシカルな印象のグレーカラー。胸元には架空チームのブランドロゴがデザインされている。

【詳細】

アディダス×3ブランド コラボレーションアイテム

発売日：2018年5月30日(水)

※「adidas 勝色 Collection」では5月14日(月)より先行販売

価格：

・勝色Tシャツ 全3種 各9,990円+税

・勝色トラックトップ 全3種 各15,000円+税

・KIDS 勝色Tシャツ 全3種 各7,990円+税

・SAMBA 全3種 各17,000円+税



■アディダス 期間限定ショップ「adidas 勝色 Collection」

開催期間：2018年5月14日(月)〜29日(火)

開催場所：伊勢丹新宿店メンズ館1F＝プロモーション

住所：東京都新宿区新宿3丁目14-1

営業時間：10:30〜20:00

・サッカー日本代表ホームレプリカユニフォーム半袖 8,990円+税

・サッカー日本代表アウェイレプリカユニフォーム半袖 8,990円+税

【問い合わせ先】

アディダスグループお客様窓口

TEL：0570-033-033(土日祝除く、9:30〜18:00)

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