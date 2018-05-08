KALDI¤Î¿Íµ¤3ÉÊ¤Ç¥µ¥¯¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¥Ñ¥¯¥Á¡¼¥Ñ¥¹¥¿¤¬Ä¶¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¡¼¥É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¹âÌÚº»¿¥¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¹Æ¬¤«¤éÉº¤¦ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¡£¡ÖKALDI¡×¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¤È¤Ä¤¤Â¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢KALDI¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³¤³°¤Î¿©ºà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤¤¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎKALDI¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ3¤Ä¤È¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë´ÊÃ±¤ÊÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡KALDI¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤3ÉÊ
1¡¦¡¦¡¦¡ÖPRO-HAM ¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ï¥à¡×
¡¡KALDI¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¸À¤Ã¤¿¤éÀ¸¥Ï¥à¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤º£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖPRO-HAM ¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ï¥à¡×¡£¥¹¥é¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿À¸¥Ï¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤è¤¤¤·¡¢ÌîºÚ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¡û¡£
¡¡¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¤Û¤É¤è¤¤±öµ¤¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÂ¤Î120g¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¦¡¦¡¦¡Ö¥Ñ¥¯¥Ù¡¼¥¼¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤ÏKALDI¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤È¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼É÷¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ä¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¥Ñ¥¯¥Á¡¼Ì£¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤¦KALDI¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¡£¥Ñ¥¯¥Á¡¼¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3¡¦¡¦¡¦¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥Á¥ª ¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò¼æ¤¯ÀÖ¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥Á¥ª ¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¡×¡£¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤µ¤ÈÇ»¸ü¤µ¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ÈÎ³¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤Þ¤µ¤ËMADE IN ¥¢¥á¥ê¥«¡£¥µ¥µ¥Ã¤ÈÎÁÍý¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥³¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥µ¥é¥À¡¢¥«¥ì¡¼¡¢Æù¡¦µûÎÁÍý¤È¤âÁêÀ¡û¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¤³¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤¯¤Ã¤È½ÐÍè¤ë´ÊÃ±¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡º®¤¼¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¡ªËÜ³ÊÇÉ¥Ñ¥¯¥Á¡¼¥Ñ¥¹¥¿
¡¡Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿3ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£
¡¡è§¤Ç¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¡Ö¥Ñ¥¯¥Ù¡¼¥¼¡×¤òº®¤¼¤¿¤é¡¢¡ÖPRO-HAM¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ï¥à¡×¤ò¤ª¹¥¤ßÎÌ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥Á¥ª ¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¡×¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¡£½êÍ×»þ´Ö10Ê¬¼å¤Ç·ã¤¦¤Þ¥Ñ¥¯¥Á¡¼¥Ñ¥¹¥¿¤Î´°À®¤Ç¤¹¡Ê¥Ñ¥¹¥¿¤Îè§¤Ç»þ´Ö¤Ë¤â¤è¤ë¡Ë¡£
¡¡¤ª¹¥¤ß¤ÇÄÉ¤¤¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡Ê¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤òÄÉ²Ã¡Ë¤ò¤¹¤ë¤È¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯É÷Ì£¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ»ö¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÃÍÃÊ¤ÏÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãTEXT¡¿¹âÌÚº»¿¥¡ä
¡Ú¹âÌÚº»¿¥ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¡¼¥É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡£Â¿³ÑÅª¤ËÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¡ØAneCan¡Ù¡ØOggi¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼Åù¤â·Ð¸³¡£Blog¡§http://ameblo.jp/0293tg/
¡¡Å¹Æ¬¤«¤éÉº¤¦ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¡£¡ÖKALDI¡×¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¤È¤Ä¤¤Â¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢KALDI¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³¤³°¤Î¿©ºà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤¤¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎKALDI¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ3¤Ä¤È¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë´ÊÃ±¤ÊÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡KALDI¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤3ÉÊ
1¡¦¡¦¡¦¡ÖPRO-HAM ¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ï¥à¡×
¡¡KALDI¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¸À¤Ã¤¿¤éÀ¸¥Ï¥à¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤º£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖPRO-HAM ¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ï¥à¡×¡£¥¹¥é¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿À¸¥Ï¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤è¤¤¤·¡¢ÌîºÚ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¡û¡£
¡¡¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¤Û¤É¤è¤¤±öµ¤¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÂ¤Î120g¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¦¡¦¡¦¡Ö¥Ñ¥¯¥Ù¡¼¥¼¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤ÏKALDI¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤È¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼É÷¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ä¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¥Ñ¥¯¥Á¡¼Ì£¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤¦KALDI¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¡£¥Ñ¥¯¥Á¡¼¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3¡¦¡¦¡¦¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥Á¥ª ¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò¼æ¤¯ÀÖ¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥Á¥ª ¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¡×¡£¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤µ¤ÈÇ»¸ü¤µ¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ÈÎ³¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤Þ¤µ¤ËMADE IN ¥¢¥á¥ê¥«¡£¥µ¥µ¥Ã¤ÈÎÁÍý¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥³¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥µ¥é¥À¡¢¥«¥ì¡¼¡¢Æù¡¦µûÎÁÍý¤È¤âÁêÀ¡û¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¤³¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤¯¤Ã¤È½ÐÍè¤ë´ÊÃ±¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡º®¤¼¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¡ªËÜ³ÊÇÉ¥Ñ¥¯¥Á¡¼¥Ñ¥¹¥¿
¡¡Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿3ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£
¡¡è§¤Ç¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¡Ö¥Ñ¥¯¥Ù¡¼¥¼¡×¤òº®¤¼¤¿¤é¡¢¡ÖPRO-HAM¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ï¥à¡×¤ò¤ª¹¥¤ßÎÌ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥Á¥ª ¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¡×¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¡£½êÍ×»þ´Ö10Ê¬¼å¤Ç·ã¤¦¤Þ¥Ñ¥¯¥Á¡¼¥Ñ¥¹¥¿¤Î´°À®¤Ç¤¹¡Ê¥Ñ¥¹¥¿¤Îè§¤Ç»þ´Ö¤Ë¤â¤è¤ë¡Ë¡£
¡¡¤ª¹¥¤ß¤ÇÄÉ¤¤¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡Ê¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤òÄÉ²Ã¡Ë¤ò¤¹¤ë¤È¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯É÷Ì£¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ»ö¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÃÍÃÊ¤ÏÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãTEXT¡¿¹âÌÚº»¿¥¡ä
¡Ú¹âÌÚº»¿¥ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¡¼¥É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡£Â¿³ÑÅª¤ËÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¡ØAneCan¡Ù¡ØOggi¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼Åù¤â·Ð¸³¡£Blog¡§http://ameblo.jp/0293tg/