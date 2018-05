イギリス北部に、生後5か月にして豊かな髪を持つ赤ちゃんがいる。その子は生まれる前のエコー写真でも、黒々とした髪の毛が確認できたそうだ。「ひょっとしてイギリス一髪の多い赤ちゃんでは?」と言われている女児のニュースを英メディア『Liverpool Echo』『Metro』などが伝えている。リバプール近郊ウィラルのプレントンに住むハンナ・ホリンズさん(29歳)は4年前に長女ソフィア=ホープちゃんを出産した時、助産師から「こんなに髪が生えている赤ちゃんは見たことがない」と言われた。しかしウィラルのアロー・パーク病院で生まれたレクシー=ローズちゃんは、姉ソフィア=ホープちゃんよりもさらに多くの髪があったという。現在5か月になるレクシー=ローズちゃんは、まるでカツラを被っているかのように黒い髪がフサフサと伸びている。ハンナさんはレクシー=ローズちゃんを妊娠して31週目のエコー検査で4D写真を撮ったのだが、すでに黒い髪が生えているその姿を見て驚いたそうだ。「レクシー=ローズは、生まれた時には髪がとても伸びていた状態でした。今もどんどん伸び続けています。私自身も生まれた時は髪が多かった方ですが、レクシー=ローズほどではありませんでした。普通、エコー検査では赤ちゃんの髪が生えているかどうかまでは分からないようですが、この子の場合くっきりと見えたのです。今では一日20回は、娘の髪を見て驚いた人から呼び止められますよ。」ハンナさんは順調に伸び続けるレクシー=ローズちゃんの髪を毎晩お風呂で洗った後、丁寧にブローして乾かすという。手入れが大変なようだが、「切るつもりはありません。目に髪が入らないようにピンで止めていますが、自然に伸ばしています」とハンナさんは話している。生後5か月にしてフサフサの髪を持つレクシー=ローズちゃんは、「イギリス一髪の量が多い赤ちゃんでは?」と言われているが、ハンナさんは「とても健康で素晴らしい2人の娘を持ったことに感謝しています」と語っている。このニュースを知った人からは「わぁ、フサフサで可愛いね」「う〜ん、これだけ伸びるとさすがにヘアカットは必要かな」「とてもキュートだね」「エルヴィス・プレスリーみたい」といった声があがっている。画像は『Metro 2018年5月5日付「No, this five-month-old baby is not wearing an Elvis wig」(Picture: Liverpool Echo)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)