国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、サービス内のデータに基づき「5月第1週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に公開され、高い評価を集めた最新映画6作品がランクインしました。

Filmarks映画初日満足度ランキング(5月第1週)

■6位『ラプラスの魔女』

[★★★☆☆3.08/レビュー数:937件]東野圭吾のベストセラー小説を、櫻井翔×広瀬すず×福士蒼汰を主演に実写映画化。硫化水素中毒による死亡事件を発端に、「すべての自然現象を予測する知性=ラプラスの悪魔」をめぐって、刑事と化学専門家と謎の女が交錯するサスペンスミステリー。

■5位『サバービコン 仮面を被った街』

[★★★☆☆3.17/レビュー数:330件]1950年代に実際に起きた人種差別暴動をもとに、アメリカの街サバービコンで繰り広げられる奇妙な事件をサスペンスタッチで描いたドラマ。監督はジョージ・クルーニー、脚本をクルーニーとジョエル&イーサン・コーエン兄弟が共同で手がけた。

■4位『ホース・ソルジャー』

[★★★☆☆3.70/レビュー数:522件]9.11直後、わずか12人でアフガニスタンに乗り込み、敵勢力5万人に対して戦いを挑んだアメリカ陸軍騎馬隊「グリーンベレー」の活躍を描く実録戦争ドラマ。『マイティ・ソー』や『アベンジャーズ』のクリス・ヘムズワースが主演を務める。

■3位『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星』

[★★★☆☆3.74/レビュー数:86件]SFロボットアニメの名作「機動戦士ガンダム」でアニメーション、デザインを手がけた安彦良和が描いた原作コミックを、安彦自身が総監督をつとめてアニメーション化した「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」の完結編。

■2位『アイ, トーニャ 史上最大のスキャンダル』

[★★★★☆3.89/レビュー数:875件]『スーサイド・スクワッド』のハーレイ・クイン役で一躍脚光を浴びたマーゴット・ロビー主演。2度の冬季五輪に出場したアメリカ人フィギュアスケート女子選手のスキャンダラスな半生を描いたドラマ。

■1位『名もなき野良犬の輪舞』

[★★★★☆4.13/レビュー数:44件]兄弟のように強い絆で結ばれた2人の犯罪者。お互いの信頼関係の下に潜む真実が明らかにつれ、その絆が次第に悲しみや憎しみに変わっていくさまを描いた、裏切りと復讐のクライムドラマ。

カンヌ国際映画祭で賞賛を受けた『名もなき野良犬の輪舞』が、見事先週の初日満足度1位を獲得。「韓国ノワールの優秀な作品がまた増えた」「野望に向かって突き進む男たちは過激で美しい」「フランス映画に通じる雰囲気が漂い、かなり面白い」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。邦画では、シリーズ完結作『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星』が最上位という結果に。

以上全6作品、ぜひ映画館で!

本ランキングは、2018年5月第1週に公開された映画を対象に、公開日から2018年5月7日時点のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※本ランキングは公開日から5月7日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から5月7日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。

(C)2018 映画「ラプラスの魔女」製作委員会、(C) 2017 Paramount Pictures. All rights reserved.、(C)2018 BY HS FILM, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.、(C)創通・サンライズ、(C) 2017 AI Film Entertainment LLC. All Rights Reserved.、(C)2017 CJ E&M CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

