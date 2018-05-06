〔地震〕熊本県宇城市で震度4、津波の心配なし(5/6)
気象庁によると、6日21:13頃、熊本県熊本地方を震源とするM3.9の地震があり、熊本県宇城市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：5月6日21:13頃
・震源地 ：熊本県熊本地方(北緯32.7度、東経130.7度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M3.9(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・熊本県 ：宇城市不知火町＊、宇城市豊野町＊
【震度3】
・熊本県 ：熊本西区春日、宇土市新小路町、宇城市松橋町、宇城市小川町＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：5月6日21:13頃
・震源地 ：熊本県熊本地方(北緯32.7度、東経130.7度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M3.9(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・熊本県 ：宇城市不知火町＊、宇城市豊野町＊
【震度3】
・熊本県 ：熊本西区春日、宇土市新小路町、宇城市松橋町、宇城市小川町＊
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