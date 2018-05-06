気象庁によると、6日21:13頃、熊本県熊本地方を震源とするM3.9の地震があり、熊本県宇城市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。

■発生事象
・発生日時　：5月6日21:13頃
・震源地　　：熊本県熊本地方(北緯32.7度、東経130.7度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M3.9(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・熊本県　：宇城市不知火町＊、宇城市豊野町＊
【震度3】
・熊本県　：熊本西区春日、宇土市新小路町、宇城市松橋町、宇城市小川町＊

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